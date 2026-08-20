Diyarbakır'da kontrolden çıkan otobüs şarampolden ağacın üzerine çıktı: 2 yaralı

Kaza ve ilk tespit:

Diyarbakır-Bingöl karayolunun Fis Ovası mevkiinde bir yolcu otobüsü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Araç, yuvarlanmanın ardından devirdiği ağacın üzerine çıkarak durdu.

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 acil sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada toplam 2 kişi yaralandı.

Kurtarma çalışmaları ve yaralıların durumu:

Otobüste sıkışan şoför, itfaiye ve AFAD ekiplerinin koordineli çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldıkları bildirildi.

Yetkililer, müdahale sırasında güvenlik önlemlerinin alındığını ve yol trafiğinin kontrollü olarak sağlandığını belirtti.

Soruşturma sürüyor:

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. Trafik ekipleri ve jandarma, olay yerinde delil ve görgü tespit çalışmalarını sürdürüyor; kazanın oluş nedeninin netleşmesi için teknik ve idari soruşturma yürütülüyor.

KAZADA ARAÇTA SIKIŞAN ŞOFÖR, İTFAİYE VE AFAD EKİPLERİNİN KOORDİNELİ ÇALIŞMASI İLE BULUNDUĞU YERDEN ÇIKARTILARAK SAĞLIK EKİPLERİNE TESLİM EDİLDİ.