Dolar 47,8054 -0,29%
Euro 55,9059 -0,17%
Bist 14.396,54 -0,43%
Altın Gram 7.030,75 +0,64%
EUR/USD 1,1682 +0,00%
Brent Petrol 93,39 +1,93%
--°

Diyarbakır'da kontrolden çıkan otobüs şarampolden ağacın üzerine çıktı: 2 yaralı

Diyarbakır-Bingöl karayolunda şarampole yuvarlanan yolcu otobüsü, devirdiği ağacın üzerine çıktı; olayda sürücü dahil 2 kişi yaralandı, ekipler kurtardı.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 15:30

GÜNCELLEME: 20 Ağustos 2026 - 15:33

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Diyarbakır'da kontrolden çıkan otobüs şarampolden ağacın üzerine çıktı: 2 yaralı

Kaza ve ilk tespit:

Diyarbakır-Bingöl karayolunun Fis Ovası mevkiinde bir yolcu otobüsü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Araç, yuvarlanmanın ardından devirdiği ağacın üzerine çıkarak durdu.

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 acil sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada toplam 2 kişi yaralandı.

Kurtarma çalışmaları ve yaralıların durumu:

Otobüste sıkışan şoför, itfaiye ve AFAD ekiplerinin koordineli çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldıkları bildirildi.

Yetkililer, müdahale sırasında güvenlik önlemlerinin alındığını ve yol trafiğinin kontrollü olarak sağlandığını belirtti.

Soruşturma sürüyor:

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. Trafik ekipleri ve jandarma, olay yerinde delil ve görgü tespit çalışmalarını sürdürüyor; kazanın oluş nedeninin netleşmesi için teknik ve idari soruşturma yürütülüyor.

KAZADA ARAÇTA SIKIŞAN ŞOFÖR, İTFAİYE VE AFAD EKİPLERİNİN KOORDİNELİ ÇALIŞMASI İLE BULUNDUĞU YERDEN...

KAZADA ARAÇTA SIKIŞAN ŞOFÖR, İTFAİYE VE AFAD EKİPLERİNİN KOORDİNELİ ÇALIŞMASI İLE BULUNDUĞU YERDEN ÇIKARTILARAK SAĞLIK EKİPLERİNE TESLİM EDİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Ruşen Çakır savunmasında: gizli tanık çelişkileri ve eleştirel yayın vurgusu
images

Nezarette intihar girişimi ölümle sonuçlandı: Esenyurt'ta aranan şahıs hastanede...
images

Kocaeli’de sahile vuran üç kardeşin kimliği belirlendi, dördüncü için arama sürü...
images

Kozan'da bahçe yangını: 600 saman balyası ve römork zarar gördü

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Eski başbakan İmran Khan, yargı kararıyla tedavi için hastaneye götürüldü

Vucic ekim tarihlerini işaret etti, cumhurbaşkanlığı kışa kalabilir

Ruşen Çakır savunmasında: gizli tanık çelişkileri ve eleştirel yayın vurgusu

Skor beklenenden düşük, oyun ise umut veriyor

TREND HABERLER

Mersin Spor Kulübü hedefini büyüttü: şampiyonluk ve Süper Lig dönüşü

Yozgat'ta düzenlenen baskında bir zanlı cezaevine gönderildi

Samsunspor başkanından transfer planı: forvet ve orta saha öncelikli

Doğu Sussex'te raydan çıkan trenin üç vagonu yan yattı: tahliye ve soruşturma sürüyor

Fatih'te esnaf tartışması pompalı tüfekle ölümle sonuçlandı

MSÜ'den Erzincan'a atama: korgeneral Burhan Aktaş 3. Ordu komutanı oldu

Refüje çarpan otomobil Bursa'da 17 yaşındaki sürücünün hayatına mal oldu

Stoilov: gollü maçın ardından adalet ve saygı çağrısı