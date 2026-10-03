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Diyarbakır’da tek listeyle DTSO seçimi: 9 bin 946 üye sandıkta

DTSO'da 26.515 üyeden seçme hakkına sahip 9.946 üye oy kullanacak; tek listeyle gidilen seçimde mevcut başkan Mehmet Kaya, Mavi Liste ile yeniden aday.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 12:22

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EDİTÖR: Caner Şahin

Diyarbakır’da tek listeyle DTSO seçimi: 9 bin 946 üye sandıkta

seçim günü ve katılım:

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO)nda Meslek Komitesi ve Meclis Üyeleri Seçimi başladı. Odanın güncel verilerine göre toplam 26.515 üyesi bulunuyor; bunların 15.052'si faal, 11.463'ü askıda kayıtlı. Seçme ve seçilme hakkına sahip 9.946 üye sandık başına gidecek.

oy kullanma yeri ve saatleri:

Oy verme işlemi, Yenişehir ilçesi Mustafa Kemal İmam Hatip Ortaokulu'nda saat 09.00'da başladı ve saat 17.00'ye kadar devam edecek. Seçime ilişkin organizasyon ve katılım, oda kayıtlarındaki güncel durumla paralel olarak yürütülüyor.

tek liste ve başkanın değerlendirmesi:

Seçimde mevcut DTSO Başkanı Mehmet Kaya, Mavi Liste ile yeniden başkanlığa aday oldu. Bu seçimde tek listenin yarıştığı ortam dikkat çekiyor; tek listenin bulunduğu süreçlerde sonuçların gün sonunda sandıklardan çıkması bekleniyor.

Mehmet Kaya, ilk defa tek adayla seçime gidildiğini belirterek şunları söyledi: “Bence oldukça önemli. Süreç anlamında önemli. Çünkü biliyorsunuz, ülkemizde 40 yıllık bir çatışma sürecinden sonra bir barış iklimi hâkim oldu. Bu da Kürt sorununun özellikle çözülmesinde çok önemli bir aşama. Burada tabii şunu hep ifade ediyoruz. Bölge bu çatışmalı süreçten çok fazla çekti. Özellikle ekonomik tahribat, beyin göçü, sermaye göçü gibi birçok sorun yaşandı beraberinde. Şimdi bugün burada, özellikle seçim öncesi yaptığımız çalışmalarda, iş camiasını temsil eden sivil toplum kuruluşlarıyla yaptığımız görüşmelerde, istişarelerde bu dönem Diyarbakır’da tek liste ve mevcut yönetimin değişiklikle devam etmesi gibi bir kent mutabakatı sağlandı. Bu kent için oldukça önemli. Tarihinde bir ilk ve oldukça önemli.”

Tek listenin yer aldığı seçimde üyelerin tercihi ve katılım oranı, akşam açıklanacak resmi sonuçlarla netleşecek; gözler özellikle sandık sonuçlarında ve katılım düzeyinde olacak.

DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI’NDA (DTSO) MESLEK KOMİTESİ VE MECLİS ÜYELERİ SEÇİMİ BAŞLADI. 26...

DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI’NDA (DTSO) MESLEK KOMİTESİ VE MECLİS ÜYELERİ SEÇİMİ BAŞLADI. 26 BİN 515 ÜYESİ BULUNAN DTSO’DA, SEÇME VE SEÇİLME HAKKINA SAHİP 9 BİN 946 ÜYE OY KULLANACAK.

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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