Üyelerin doğrudan seçeceği genel başkan vaadiyle Yeni Parti sahada

Özel'in Artvin programı:

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Artvin ziyaretinin ikinci gününde Kemalpaşa ilçesinin ardından Hopa'da vatandaşlarla buluştu. Hopa Belediyesi önünde toplanan kalabalığa seslenen Özel, saha temaslarında yurttaşlarla kısa sohbetler gerçekleştirdi ve partinin önceliklerini paylaştı.

Üyelere doğrudan seçim vaadi:

Özel, partinin örgütlenme ve seçim anlayışında köklü bir değişiklik hedeflediklerini belirterek süreci şöyle anlattı. Ekim’in 7’sine kadar Yeni Parti'ye kaydolan herkes Artvin İl Başkanlığı seçiminde ve Türkiye'deki 81 ildeki il başkanlığı seçimlerinde doğrudan sandık başına gidecek. Ayrıca Ekim ayında üye olanların Kasım’ın 15’inde yapılacak genel başkanlık seçiminde oy kullanacağı ve bu seçimlerin Türkiye'nin 81 ilinde, 973 ilçede kurulacak sandıklarda yapılacağı vurgulandı. Özel, delegasyon yerine tabanın doğrudan karar vereceğini, 600 delege değil, 1 milyona yaklaşan üyemiz ile genel başkanın belirleneceğini söyledi.

Kadın, genç ve emekli politikaları:

Konuşmasında kadınların toplum içindeki konumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özel, Yeni Parti'nin kadın-erkek eşitliğini merkezi bir ilke olarak benimsediğini ifade etti. Hopa meydanında kadın ve erkeğin yan yana duruşuna dikkat çeken lider, Türkiye'de ev kadınları, istihdam dışında kalan kadınlar ve güvencesiz tarımda çalışan kadınların sosyal güvenceye ve emeklilik hakkına kavuşacağını taahhüt etti. Gençlere yönelik çağrıda bulunan Özel, tüm gençleri partiye üye olmaya davet etti ve siyasete katılım yollarını genişleteceklerini söyledi.

Devletin tarafsızlığı ve adalet vurgusu:

Özel, Yeni Parti'nin kapısının tüm demokratlara açık olduğunu belirtti ve partinin muhalefete muhalefet edenlerin değil, muhalefetin tüm renkleriyle birlikte mücadele edenlerin partisi olduğunu kaydetti. Hedeflerinin iktidarı değiştirmek ve adil, eşit, hakkaniyetli bir düzen kurmak olduğunu söyleyen Özel, mahkemedeki adaletle birlikte gelirde, vergide ve sosyal hayatta adalet sağlanacağını ifade etti. Özel, Devlet bir partinin malı olmayacak mesajını tekrar ederek kimsenin geride bırakılmayacağını ve kimsenin yalnız kalmayacağını vurguladı.

Konuşmasını büyük yürüyüşe çağrı ile sürdüren Özel, siyasetin mahalle meclisleri ve ilçe meclisleriyle yaygınlaştırılacağını, Ankara'ya bu yerel dinamizmin taşınacağını ilan etti. Söz sahibi, fikri ve enerjisi olan herkesi bu sürece davet ederek yeni siyasette birleşme çağrısını yineledi ve alandaki katılımcılara güvenini ifade etti.

YENİ PARTİ GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL, ARTVİN ZİYARETİNİN İKİNCİ GÜNÜNDE KEMALPAŞA VE HOPA İLÇELERİNDE VATANDAŞLARLA BULUŞTU.