Erdoğan'dan Nahçıvan Anlaşması'nın 17. yıl dönümünde Türk Devletleri İş Birliği Günü mesajı

Erdoğan'ın paylaşımı:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı’nın kurulmasını sağlayan Nahçıvan Anlaşması’nın 17’nci yıl dönümü ile Türk Devletleri İş Birliği Günü’nü sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile kutladı.

"Türk Devletleri Teşkilatımızın kurulmasını sağlayan Nahçıvan Anlaşması’nın 17’nci yıl dönümü ile Türk Devletleri İş Birliği Günü’nü en kalbî duygularımla tebrik ediyorum. Dilde, fikirde, işte birlik şiarıyla çıktığımız bu kardeşlik yolunda birliğimizin, beraberliğimizin, dayanışmamızın daim ve kaim olmasını diliyorum."

mesajın vurguları:

Paylaşımda özellikle kardeşlik, birlik ve dayanışma temaları ön plana çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, teşkilatın kuruluşuna vesile olan Nahçıvan Anlaşması’nın yıldönümünü anarken, üye devletler arasındaki ortak ruhu ve birlikte hareket etme iradesini hatırlattı.

gündemdeki önemi:

Sosyal medyadan yapılan bu tür ifadeler hem sembolik bir kutlama hem de üye ülkelerle sürdürülen iş birliğinin devamına dair bir mesaj niteliği taşıyor. Erdoğan’ın sözleri, teşkilatın kuruluş amacına ve kardeşlik bağlarının korunmasına vurgu yapıyor.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI’NIN KURULMASINI SAĞLAYAN NAHÇIVAN ANLAŞMASI’NIN 17’NCİ YIL DÖNÜMÜ İLE TÜRK DEVLETLERİ İŞ BİRLİĞİ GÜNÜ’NÜ SOSYAL MEDYADAN YAPTIĞI PAYLAŞIMLA KUTLADI.