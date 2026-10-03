Bodrum'da mazgallarda biriken binlerce izmarit temizlendi

Bodrum Belediyesi yağış öncesi mazgal temizliği başlattı

Bodrum Belediyesi ekipleri, yağış sezonu öncesinde ilçe genelindeki yağmur suyu mazgallarında kapsamlı temizlik çalışması yürütüyor. Çalışmaların amacı, yağışlarla birlikte su tahliyesinin engellenmemesini sağlamak olarak açıklandı.

çalışmanın ayrıntıları:

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Çarşı Mahallesi sınırlarında gerçekleştirdikleri çalışmalarda mazgallarda biriken atıkları süpürge aracıyla temizledi. Operasyon sırasında mazgallara atılan binlerce sigara izmariti dikkat çekti; bazı noktalarda izmarit yoğunluğunun su giderlerini tıkayacak düzeye ulaştığı kaydedildi.

plan ve hedef:

Ekipler, yalnızca yüzeydeki atıkları toplamakla kalmayıp, yaz aylarında filtre görevi gören parçaları da yağış sezonu öncesinde kaldırdı. Yetkililer, yağmur suyunun sağlıklı şekilde tahliye edilmesi amacıyla ilçe genelindeki mazgal temizliklerinin plan doğrultusunda sürdürüleceğini bildirdi. Bu çalışmaların, olası su baskınlarını ve altyapı tıkanmalarını önlemeye yönelik olduğu vurgulandı.

BODRUM BELEDİYESİ EKİPLERİ, YAĞIŞ SEZONU ÖNCESİNDE YAĞMUR SUYU MAZGALLARINDA KAPSAMLI TEMİZLİK ÇALIŞMASI BAŞLATTI.