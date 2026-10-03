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Somali ile dayanışma: hastanede 5 gaziye protez bacak desteği

MSB, Somali'de Recep Tayyip Erdoğan Hastanesinde yürütülen çalışmayla bacaklarını kaybeden 5 gaziye protez bacak sağlandığını açıkladı.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 13:24

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Somali ile dayanışma: hastanede 5 gaziye protez bacak desteği

Somali ile dayanışma: hastanede 5 gaziye protez bacak desteği

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) duyurusuna göre, Somali Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yürütülen Protez Bacak Yardımı projesi tamamlandı. Çalışma, Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığı tarafından sivil-asker iş birliği çerçevesinde gerçekleştirildi.

proje kapsamı:

Proje kapsamında çeşitli nedenlerle bacaklarını kaybeden Somali Silahlı Kuvvetleri mensubu 5 gaziye protez bacak desteği sağlandı. Sağlanan yardımın amaçlarından biri, gazilerin günlük yaşam ve hareket kabiliyetini artırmak olarak açıklandı.

msb'nin açıklaması:

MSB açıklamasında, "Dostluk, dayanışmayla güçleniyor." ifadelerine yer verildi ve "Somalili kardeşlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz" vurgusu yapıldı. Kurum, bu tür sivil-asker iş birliği faaliyetlerinin devam edeceğini belirtti.

Yapılan çalışma, iki ülke arasındaki insani dayanışmanın somut örneklerinden biri olarak sunuldu. Sağlanan protez desteği, gazilerin sağlık hizmetlerine erişimi ve rehabilitasyon süreçlerine katkı sağlamayı hedefliyor.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI (MSB), SOMALİ RECEP TAYYİP ERDOĞAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE PROTEZ...

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI (MSB), SOMALİ RECEP TAYYİP ERDOĞAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE PROTEZ BACAK YARDIMI PROJESİ GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİNİ DUYURDU.

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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