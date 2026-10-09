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Diyarbakır'da yeni eğitim yılına hazırlık: 280 öğrenciye çanta ve kırtasiye desteği

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Sur, Yenişehir ve Bağlar'daki dört okulda 280 öğrenciye kırtasiye malzemeleri ve suluklu okul çantası ulaştırdı.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 09:52

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Diyarbakır'da yeni eğitim yılına hazırlık: 280 öğrenciye çanta ve kırtasiye desteği

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden eğitim desteği

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Sur, Yenişehir ve Bağlar ilçelerindeki dört okulda eğitime yeni başlayan 280 öğrenciye kırtasiye malzemeleri ve sulukların yer aldığı okul çantaları dağıttı.

dağıtımın kapsamı:

Çalışma, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütüldü. Önceden belirlenen okullarda öğrenim gören öğrencilere ulaştırılan çantalarda, öğrencilerin eğitim sürecinde ihtiyaç duyacağı temel kırtasiye malzemeleri ile suluklar yer aldı.

amaç ve iş birliği:

Bu uygulamanın hedefi, çocukların eğitim hayatına katkı sunmak ve ailelerin eğitim giderlerini azaltmaktır. Dağıtım, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile çeşitli sivil toplum örgütleri iş birliğiyle gerçekleştirildi ve öğrencilerin yeni eğitim dönemine temel eğitim ihtiyaçları karşılanmış olarak başlamalarına katkı sunması amaçlandı.

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, SUR, YENİŞEHİR VE BAĞLAR İLÇELERİNDEKİ DÖRT OKULDA EĞİTİME YENİ...

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, SUR, YENİŞEHİR VE BAĞLAR İLÇELERİNDEKİ DÖRT OKULDA EĞİTİME YENİ BAŞLAYAN 280 ÖĞRENCİYE, KIRTASİYE MALZEMELERİ VE SULUKLARIN YER ALDIĞI OKUL ÇANTALARI DAĞITTI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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