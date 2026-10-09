Çermik'te sağlık çalışanlarının adım adım obezite farkındalığı

yürüyüşün amacı:

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde sağlık çalışanları ilçe merkezinde pankartlar taşıyarak yürüyüş yaptı. Yürüyüşe İlçe Sağlık Müdürü doktor Fırat Türken de katıldı. Etkinlik 'Sağlıklı yaşam ve hareketli gelecek' sloganıyla gerçekleştirildi ve vatandaşlar tarafından izlendi.

farkındalık mesajı:

İlçe Sağlık Müdürlüğü açıklamasında, geleceğe en iyi yatırımın düzenli fiziksel aktivite alışkanlığı olduğu belirtildi.

resmi açıklama:

''Obeziteye karşı bilinç oluşturmak, sağlıklı beslenmeyi ve günlük düzenli adımları teşvik etmek önemli. Sağlığımızı korumak ve yarınlara daha zinde adımlar atmak için hep birlikte hareket ediyoruz'' denildi.

DİYARBAKIR’IN ÇERMİK İLÇESİNDE SAĞLIK ÇALIŞANLARI OBEZİTEYE DİKKAT ÇEKMEK İÇİN YÜRÜYÜŞ YAPTI.