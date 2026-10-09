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Çermik'te sağlık çalışanlarının adım adım obezite farkındalığı

Çermik'te sağlık çalışanları 'Sağlıklı yaşam ve hareketli gelecek' sloganıyla yürüyüş düzenleyip obezite, sağlıklı beslenme ve düzenli hareketin önemine vurgu yaptı.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 14:02

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EDİTÖR: Serkan Varol

Çermik'te sağlık çalışanlarının adım adım obezite farkındalığı

yürüyüşün amacı:

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde sağlık çalışanları ilçe merkezinde pankartlar taşıyarak yürüyüş yaptı. Yürüyüşe İlçe Sağlık Müdürü doktor Fırat Türken de katıldı. Etkinlik 'Sağlıklı yaşam ve hareketli gelecek' sloganıyla gerçekleştirildi ve vatandaşlar tarafından izlendi.

farkındalık mesajı:

İlçe Sağlık Müdürlüğü açıklamasında, geleceğe en iyi yatırımın düzenli fiziksel aktivite alışkanlığı olduğu belirtildi.

resmi açıklama:

''Obeziteye karşı bilinç oluşturmak, sağlıklı beslenmeyi ve günlük düzenli adımları teşvik etmek önemli. Sağlığımızı korumak ve yarınlara daha zinde adımlar atmak için hep birlikte hareket ediyoruz'' denildi.

DİYARBAKIR’IN ÇERMİK İLÇESİNDE SAĞLIK ÇALIŞANLARI OBEZİTEYE DİKKAT ÇEKMEK İÇİN YÜRÜYÜŞ...

DİYARBAKIR’IN ÇERMİK İLÇESİNDE SAĞLIK ÇALIŞANLARI OBEZİTEYE DİKKAT ÇEKMEK İÇİN YÜRÜYÜŞ YAPTI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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