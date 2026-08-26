Doğal bağ ve besin kaynağı: anne sütüne yönelik bilgilendirme

Eskişehir'de anne sütünün önemi anlatıldı

Sağlıklı Hayat Saatleri kapsamında Eskişehir'de düzenlenen etkinlikte, Zübeyde Hanım Sağlıklı Hayat Merkezi'nde görevli Hemşire Zehra Ovalı anne sütünün önemi hakkında bilgi verdi.

Anne sütünün besin değeri:

Ovalı sunumunda, anne sütünün bebeğin büyüme ve gelişmesi için ihtiyaç duyduğu birçok temel besin öğesini içerdiğini vurguladı. Anne sütünün içerdiği bileşimlerin bebeğin metabolik gereksinimlerine uygun olduğu ve doğal bir koruyucu rol oynadığına dikkat çekildi.

Bağ kurma ve erken dönem önemi:

Bilgilendirmede anne sütüyle beslenmenin sadece beslenme sağlamakla kalmayıp, anne-bebek arasındaki bağı güçlendirdiği ifade edildi. İlk 6 ay boyunca yalnızca anne sütü ile beslemenin bebeğin sağlıklı gelişimi açısından büyük önem taşıdığı belirtildi.

Doğru bilgi ve destek ihtiyacı:

Etkinlikte ayrıca, anne sütü ve emzirme konularında doğru bilgiye ulaşmanın hem annenin hem de bebeğin sağlığı için kritik olduğu vurgulandı. Katılımcılara güvenilir kaynaklara başvurmaları ve gerektiğinde sağlık kuruluşlarından destek almaları önerildi.

SAĞLIKLI HAYAT SAATLERİ KAPSAMINDA, ESKİŞEHİR'DE ANNE SÜTÜNÜN ÖNEMİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME GERÇEKLEŞTİRİLDİ.