Doğanşehir'de camide aile ve toplum için bilgi buluşması

Doğanşehir'de cami-aile buluşması yoğun ilgiyle gerçekleşti

Malatya Doğanşehir'de, "Şehirlerin Kalbi Camide Buluşuyoruz" projesi kapsamında Doğanşehir İlçe Müftülüğü tarafından TOKİ 3. Etap Rahman Camii'nde bir cami-aile buluşması düzenlendi. Etkinlik, bölge halkının yoğun katılımıyla gerçekleşirken, programın amacı hem dini hem de toplumsal konularda farkındalık oluşturmak olarak duyuruldu.

Program içeriği:

Toplantıda çeşitli kurum temsilcileri aile ve toplum hayatına doğrudan etki eden başlıkları ele aldı. İlçe Sağlık Müdürlüğü yetkilileri Heimlich manevrası ve ilk yardım uygulamaları hakkında uygulamalı ve görsel bilgiler sundu. Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri bilinçli sosyal medya kullanımı konusunda uyarılarda bulunurken, Cumhuriyet Savcısı dolandırıcılıkla mücadelede alınabilecek tedbirler ve dikkat edilmesi gereken yöntemleri katılımcılara aktardı. Malatya İl Müftüsü Ramazan Dolu ise İslam'da aile ve aile değerlerinin önemi üzerine konuştu ve aile bağlarının güçlendirilmesine yönelik öğütler verdi.

Toplumsal birlik ve etkinliğin kapanışı:

Programa katılan Doğanşehir Kaymakamı Ahmet Fatih Sungur birlik, beraberlik ve toplumsal dayanışmanın önemine vurgu yaptı. Vatandaşların yoğun katılım gösterdiği buluşma, yatsı namazının kılınmasının ardından yapılan ikramlarla son buldu. "Şehirlerin Kalbi Camide Buluşuyoruz" projesi kapsamında düzenlenen bu tür buluşmaların her hafta devam ettiği yetkililer tarafından belirtildi.

DOĞANŞEHİR’DE CAMİ-AİLE BULUŞMASI DÜZENLENDİ