Avcılar'da sokak ortasında alevlenen husumet can aldı

Olayın ayrıntıları:

İstanbul'un Avcılar ilçesi Ambarlı Mahallesi'nde 23 Ekim tarihinde aralarında geçmişe dayalı husumet bulunan kişiler arasında çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda H.İ.U. (36), E.Ö. (40) ve G.S. (37) kesici aletle yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen H.İ.U. kurtarılamadı; diğer iki yaralının ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olay anına ait görüntülerin kayda geçtiği belirtildi.

Soruşturma ve gözaltı:

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu, saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen B.H. (36) isimli şüpheli 25 Ekim'de Esenyurt'ta yakalandı. Şüphelinin beraberinde olayda kullanıldığı değerlendirilen 1 adet bıçak ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli adli makamlara sevk edildi ve 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Kamu güvenliği ve soruşturmada önemi:

Avcılar'da yaşanan bu olay, eski husumetlerin şiddete dönüşmesi sonucu can kaybına yol açtığını gösterdi. Emniyet yetkilileri, olayın aydınlatılmasına yönelik çalışmanın sürdüğünü ve delillerin soruşturmada belirleyici rol oynadığını bildirdi.

AVCILAR’DA ARALARINDA HUSUMET BULUNAN ŞAHISLAR ARASINDA BIÇAKLI KAVGA ÇIKTI. OLAY'DA BİR KİŞİ HAYATINI KAYBEDERKEN, ŞÜPHELİ ŞAHIS İSE ESENYURT'TA YAKALANDI. ŞÜPHELİ ADLİ MAKAMLARCA TUTUKLANIRKEN, KAVGA ANI KAMERAYA YANSIDI.