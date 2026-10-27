Aileyi güçlendirmek için iş hayatından şehirlere kadar aile dostu dönüşüm çağrısı

Aile odaklı yaklaşımın merkezinde iş dünyası ve yerel yönetimler var

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş Kocaeli'de düzenlenen Aile Dostu İşletmeler Ödül Töreni'nde aile yapısını koruma ve güçlendirme hedefinin yalnızca hane içinde yürütülemeyeceğini, bunun için çalışma hayatı, kamu kurumları ve yerel yönetimlerin birlikte hareket etmesi gerektiğini söyledi. Törende iş ve özel yaşam dengesini destekleyen uygulamalarla öne çıkan kurumlara ödüller verildi.

Somut adımlar ve politika vurguları:

Göktaş, çalışma şartlarının ailelerin birlikte geçirdiği zamanı ve ebeveynlerin çocuklarıyla ilişkilerini doğrudan etkilediğini belirterek aile dostu iş yerinin yalnızca kolaylık sunan bir kurum olmadığını, çalışanını ailesiyle ve sorumluluklarıyla birlikte gören bir anlayış olduğunu ifade etti. Bakanlığın uygulamalarından bazıları şunlar:

- Aile dostu politikalar kapsamında çalışan annelerin doğum izninin 16 haftadan 24 haftaya çıkarılması ve babalık izninin 2 haftaya yükseltilmesi.

- Hem kadın hem erkek memurlara, çocukları ilköğretim çağına gelene kadar yarım zamanlı çalışma imkanı sağlanması.

- Kamu kurumlarında başlatılan kreş seferberliği ve yerel örneklerle aile ve iş yaşamı dengesinin güçlendirilmesi.

- Aile ve Gençlik Fonu aracılığıyla gençlere yuva kurma desteği, hibe ve eğitim imkânları sunulması; 2 bin 49 kurumun katkısıyla ailelere ve gençlere yönelik hizmetlerin yaygınlaştırılması ve 190 belediyeyle 284 destek paketinin uygulanması.

Ödül töreni, örnek uygulamalar ve iş birliği

Kocaeli'de Gebze Ticaret ve İş Geliştirme Derneği (GETİP) tarafından, Türkiye Halk Bankası ana sponsorluğunda düzenlenen törende kamu, yerel yönetim, iş dünyası ve akademi temsilcileri bir araya geldi. Programa Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ile Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ gibi isimler de katıldı. Toplam 19 kategoride verilen ödüllerle aileyi merkeze alan uygulamaların teşvik edilmesi hedeflendi.

Göktaş, uzun vadeli planlamaya işaret ederek 2026-2035 dönemini kapsayan Aile ve Nüfus 10 Yılı ile aileyi ve dinamik nüfusu koruyan kazanımları yaygınlaştırmayı amaçladıklarını söyledi. Ayrıca Gebze örneğini hatırlatarak Gebze Belediyesinin Güzide 7/24 Bebek ve Çocuk Bakımevi ile vardiyalı çalışan anne ve babalara sağlanan imkânları, ayrıca Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü kurulumunu başarılı uygulamalar arasında gösterdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Gebze Teknik Üniversitesi gibi yerel aktörlerin de aile dostu hizmetleri şehrin farklı noktalarına taşıdığı, bu tür iş birliklerinin aile dostu şehir anlayışını güçlendirdiği vurgulandı.

Spordan eğitime, ödül alan kurumlar ve mesajlar

Törende Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ Aile ve Spor Değerlerine Katkı Ödülü’nü aldı. Üstündağ, Türk voleybolunun son yıllardaki uluslararası başarısına dikkat çekerek altyapı yatırımlarının ve kurumsal yapılanmanın önemini anlattı. Üstündağ, 2023'te elde edilen şampiyonluklar ile Milletler Ligi ve Avrupa başarısına atıfta bulunarak gelecek hedefleri arasında dünya şampiyonası ve 2028 Los Angeles Olimpiyatları olduğunu belirtti.

GETİP Yönetim Kurulu Başkanı Sevim Aydın ise işletmelerin başarısının sadece ekonomik göstergelerle ölçülmemesi gerektiğini, aynı zamanda çalışanların ve ailelerin yaşam kalitesine kattıkları değerin de önemli olduğunu söyledi. Aydın, ödül töreninin iş dünyasında aile dostu uygulamaların somut örneklerini ortaya koyduğunu, kreş hizmetleri ve çalışanları destekleyen uygulamaların yaygınlaştırılmasının toplumsal fayda sağlayacağını kaydetti.

Ödül alanlar arasında şu isimler yer aldı: Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ; Yüksekova Kadın Futbol Kulübü Başkanı Fevzi Yıldırım; Halkbank Genel Müdürü Recep Süleyman Özdil; DoubleTree by Hilton Tuzla; Buğday Tanesi; Gaziler Derneği; Gebze Teknik Üniversitesi; Academic Group; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi; Tayaş Gıda San. Tic. A.Ş; Kiğılı; Bekap; MG Gülçiçek; Gebze Belediyesi; Komagene; ZE Holding; Fatih Vinç A.Ş; Kar Porselen; Yoldere Grup.

Göktaş son olarak, aileyi güçlendirmenin ekonomik ve toplumsal istikrarla doğrudan bağlantılı olduğunu belirterek "Güçlü ekonomi ve güçlü aile, güçlü Türkiye demektir" mesajını yineledi. Törende öne çıkan tema, aile dostu politikaların yalnızca sosyal bir hedef değil, kurumların sürdürülebilir başarısının da temel unsuru olduğu oldu.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ