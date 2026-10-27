Atatürk Üniversitesi'nden Türkiye–Suudi Arabistan yükseköğretim köprüsü

Atatürk Üniversitesi yükseköğretim iş birliklerine katkı sağlıyor

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ın resmî davetlisi olarak Türkiye’ye gelen Suudi Arabistan Eğitim Bakanı Yousef Albenyan ve beraberindeki heyetin katılımıyla düzenlenen çalışma toplantısına katıldı. Toplantıda iki ülke üniversitelerinin rektörleri de yer aldı ve yükseköğretim alanında yeni iş birliği olanakları ele alındı.

Toplantının öncelikleri:

Başkent Ankara’da Yükseköğretim Kurulu ev sahipliğinde gerçekleşen görüşmede öncelikli gündem başlıkları arasında öğrenci ve akademisyen hareketliliğinin artırılması, ortak araştırma projelerinin geliştirilmesi ve mesleki eğitim alanında Türkiye’nin tecrübelerinden yararlanılması yer aldı. Üniversiteler arası doğrudan temasların güçlendirilmesi ve sürdürülebilir akademik ortaklıkların kurulması da toplantının kritik başlıkları arasında bulundu.

Türkiye-Suudi Arabistan Üniversiteler Forumu gündeme geldi:

Toplantıda, üniversiteler arasında kurumsal ilişkileri derinleştirmeyi amaçlayan Türkiye-Suudi Arabistan Üniversiteler Forumu önerisi değerlendirildi. Forumun, kurumların akademik birikimlerini paylaşması, ortak çalışma alanlarını belirlemesi ve uzun vadeli iş birlikleri oluşturması açısından fırsat sunacağı vurgulandı.

Atatürk Üniversitesi yetkilileri toplantıda üniversitenin akademik kapasitesi, araştırma altyapısı ve uluslararasılaşma hedefleri doğrultusunda katkı sağlayabileceği alanları aktardı. Hacımüftüoğlu, yükseköğretimde uluslararası iş birliklerinin bilimsel üretimi güçlendirme ve bilgi paylaşımını artırma bakımından taşıdığı öneme dikkat çekti.

Görüşmelerde ayrıca mesleki eğitim iş birliklerinin geliştirilmesi ve Türkiye’nin bu alandaki deneyimlerinin paylaşılması üzerinde duruldu. Taraflar, doğrudan üniversite temaslarının artırılmasıyla hem kısa vadeli hareketlilik fırsatlarının çoğalacağı hem de uzun vadede kalıcı akademik bağların kurulacağı değerlendirmesinde bulundu.

Toplantının sonuçlarının, iki ülke yükseköğretim kurumlarına ortak projeler, öğrenci ve akademisyen değişimleri ile karşılıklı akademik etkileşim yoluyla yeni kazanımlar sağlaması bekleniyor. Atatürk Üniversitesi, bu sürece aktif katkı vermeyi ve uluslararası iş birliklerini güçlendirmeyi sürdüreceğini açıkladı.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. AHMET HACIMÜFTÜOĞLU, YÜKSEKÖĞRETİM KURULU (YÖK) BAŞKANI PROF. DR. EROL ÖZVAR’IN RESMÎ DAVETLİSİ OLARAK TÜRKİYE’YE GELEN SUUDİ ARABİSTAN EĞİTİM BAKANI YOUSEF ALBENYAN VE BERABERİNDEKİ HEYETİN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMA TOPLANTISINDA YER ALDI.