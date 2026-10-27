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Veliler ve öğretmenler 25 Mayıs İlkokulu'nda 60 ünite kan bağışıyla dayanışma gösterdi

Samsun Havza'da Türk Kızılay ve 25 Mayıs İlkokulu ortaklığıyla düzenlenen etkinlikte öğretmen ve veliler toplam 60 ünite kan bağışı gerçekleştirdi.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 15:46

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Veliler ve öğretmenler 25 Mayıs İlkokulu'nda 60 ünite kan bağışıyla dayanışma gösterdi

etkinlikten detaylar:

Samsun'un Havza ilçesinde, Türk Kızılay ile 25 Mayıs İlkokulu iş birliğiyle düzenlenen "Okulumda ‘Kan’panya Var" etkinliğinde, öğretmenler ve öğrenci velilerinin katılımıyla 60 ünite kan bağışı toplandı. Gün boyunca okul bahçesinde kurulan bağış noktasında vatandaşlar sabah 08.00'de başlayan çalışmaya katıldı; bağışlar akşam 17.00'ye kadar sürdü.

bağış süreci ve katılım:

Etkinlik boyunca gelen bağışçıların büyük kısmını öğrencilerin velileri ve okul personeli oluşturdu. Okul içinde kurulan düzenli istasyon ve Kızılay görevlilerinin yönlendirmesiyle bağışlar güvenli bir şekilde alındı. Organizasyonun hedefi hem acil kan ihtiyacına katkı sağlamak hem de yerel düzeyde dayanışmayı görünür kılmaktı.

öğrencilere bilinç kazandırma:

Etkinlik kapsamında öğrencilere kan bağışının önemi anlatıldı; kan bağışının hayat kurtarmadaki rolü ve toplumsal yardımlaşmanın değeri üzerinde duruldu. Küçük yaşta kazanılan bu bilinçle, kampanyanın uzun vadede bağış kültürünü yaygınlaştırması amaçlandı. Öğrenciler uygulamalı bilgilendirme sayesinde bağışın toplum içindeki yerini öğrenme fırsatı buldu.

teşekkür ve ödüllendirme:

Kampanyaya katılan velilere etkinlik sonunda birer futbol topu hediye edildi. Türk Kızılay yetkilileri ve okul yönetimi, sağlanan destek için katılımcılara teşekkür ederek benzer çalışmaları artırma niyetinde olduklarını belirtti.

SAMSUN’UN HAVZA İLÇESİNDE TÜRK KIZILAY İLE 25 MAYIS İLKOKULU İŞ BİRLİĞİNDE DÜZENLENEN &quot;OKULUMDA...

SAMSUN’UN HAVZA İLÇESİNDE TÜRK KIZILAY İLE 25 MAYIS İLKOKULU İŞ BİRLİĞİNDE DÜZENLENEN "OKULUMDA ‘KAN’PANYA VAR" ETKİNLİĞİNDE, ÖĞRETMEN VE VELİ KATILIMIYLA 60 ÜNİTE KAN BAĞIŞI TOPLANDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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