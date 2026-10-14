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Mide ve bağırsaklarından 147 kapsül çıkan üç yabancı uyruklu gözaltında

Muş'ta 12 Ekim'de otobüsle seyahat eden üç yabancı uyruklu şahsın mide ve bağırsaklarından toplam 147 kapsül çıkarıldı; uyuşturucunun ağırlığı 1 kilo 1 gram.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 21:26

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Mide ve bağırsaklarından 147 kapsül çıkan üç yabancı uyruklu gözaltında

Operasyon ve gözaltı:

Muş Valiliği'nin açıklamasına göre, 12 Ekim günü saat 11.30 sıralarında, Muş Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen teknik analiz çalışmaları sonucu şehirler arası otobüsle uyuşturucu madde taşıdığı değerlendirilen üç yabancı uyruklu şahıs tespit edilerek il sınırları içinde yakalandı.

İç beden muayenesi ve çıkarılan kapsüller:

Alınan adli karar doğrultusunda yapılan iç beden muayenesinde şahısların mide ve bağırsaklarında çok sayıda yabancı cisim tespit edildi. Yapılan müdahale ile birinci şahıstan 44, ikinci şahıstan 53, üçüncü şahıstan ise 50 kapsül çıkarıldı; toplam 147 kapsül olarak kayda geçti.

Şeffaf poşetlere sarılı olarak ele geçirilen kapsüllerin daralı ağırlığının 1 kilo 1 gram olduğu ve maddenin metamfetamin olduğu değerlendirildiği bildirildi.

Adli süreç ve notlar:

Olayla ilgili yürütülen soruşturmanın adli mercilerce sürdürüldüğü ve işlemlerin devam ettiği kaydedildi. Emniyetin teknik analiz ve koordineli çalışması sonucu tespit ve müdahale sağlandığı belirtildi.

MUŞ’TA POLİS EKİPLERİNCE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMA KAPSAMINDA, UYUŞTURUCU MADDE TAŞIDIĞI DEĞERLENDİRİLEN 3...

MUŞ’TA POLİS EKİPLERİNCE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMA KAPSAMINDA, UYUŞTURUCU MADDE TAŞIDIĞI DEĞERLENDİRİLEN 3 YABANCI UYRUKLU ŞÜPHELİNİN MİDE VE BAĞIRSAKLARINDAN TOPLAM 147 KAPSÜL HALİNDE 1 KİLO 1 GRAM METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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