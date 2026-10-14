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Sarıyer’de suyla göle dönen yolda yürümeye çalışırken düşen kadın ve tepkiler

İstanbul Sarıyer'de sağanak sonrası yollar göle döndü; Ayazağa'da araçlar sular altında kaldı, bir kadın yürürken düştü, vatandaşlar altyapıyı eleştirdi.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 21:38

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EDİTÖR: Aslı Han

Sarıyer’de suyla göle dönen yolda yürümeye çalışırken düşen kadın ve tepkiler

Sarıyer'de yağış sonrası sokaklarda zor anlar

İstanbul Sarıyer'de etkili olan sağanak yağış, bazı caddelerin ve sokakların hızla suyla dolmasına neden oldu. Ayazağa başta olmak üzere bazı bölgelerde araçlar kısmen suya gömüldü ve trafik akışı büyük ölçüde aksadı. Yoğun yağmur altında göle dönen yolda yürümeye çalışan vatandaşlar zorlanırken, dengesini kaybeden bir kadının düşmesi o anların görüntülerine yansıdı.

Ayazağa'da ulaşım aksadı

Ayazağa'daki birden fazla noktada su birikintileri araçların altında kalmasına yol açtı. Bu durum, özellikle dar sokaklarda ulaşımın kilitlenmesine neden oldu ve sürücüler ile yayalar için güvenli geçişi zorlaştırdı. Trafik ekipleri ve vatandaşlar kısa süreli olmakla birlikte kesintilerle karşılaştı.

Vatandaşlardan altyapı tepkisi

Mehmet Alıcı yaşananlara tepki göstererek belediyenin hazırlıksız olduğunu belirtti ve altyapı eksikliğini eleştirdi. Alıcı, Aşağı göbekte arabanın bel boyunda su var. Aşağıda dereler taşmış. Nerede alt yapı, nerede bu belediye başkanları. Çıksın hadi bu milletin halini görsün. Şu otoparkta, meydanda araçlar suyun altında kalmış. Nerede buranın alt yapısı ifadelerini kullandı.

Vatandaşların şikayetleri altyapı yetersizliği ve uyarı eksikliği üzerine yoğunlaşırken, bölge sakinleri yetkililerden hızlı müdahale ve kalıcı çözümler bekliyor.

Sarıyer&#039;de vatandaşlar suya gömülen yoldan böyle yürümeye çalıştı, dengesini kaybeden kadın yere...

Sarıyer'de vatandaşlar suya gömülen yoldan böyle yürümeye çalıştı, dengesini kaybeden kadın yere düştü

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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