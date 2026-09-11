Doğu Türkistan bayrağına atıfla üretilen Turanyum çayı Ankara'da satışa çıktı

Hamamönü'nde mavi rengiyle dikkat çeken çay

Turanyum çayı, rengi ve taşıdığı anlamla Ankara'nın tarihi semtlerinden Hamamönü'nde müşterilerin ilgisini çekti. İstanbul'da üretilen ve rengiyle Doğu Türkistan bayrağını çağrıştıran bu çay, kitabevi işletmecisi Mehmet Can Aksu tarafından satışı başlatılarak Ankara'da ilk kez sunuldu.

Satışa sunuluşu:

Aksu, Turanyum çayının İstanbul'da üretildiğini ve Ankara'da ilk defa kendi mekanlarında satışa çıktığını belirtti. Turanyum çayının bayraktarlığını kendilerinin yaptığını söyleyen Aksu, ürünün şimdilik yalnızca kendi işletmelerinde bulunabildiğini aktardı.

Kitabevinin sunumuna özel olarak tasarlanan Türk motifli çay tabakları ile servis edilen çay, ilk deneyenlerde olumlu izlenim bırakıyor; müşteriler memnun kaldıklarında eşleri, dostları ve arkadaşlarıyla tekrar gelmeyi tercih ediyor.

Tat ve hedef kitlesi:

Turanyum çayının tadı ağızda mayhoş, az şekerli olarak tanımlanıyor. Aksu, çayın renginin ve manevi atmosferinin özellikle gençlerin ilgisini çektiğini söyledi. Gençlerin beklentilerin üzerinde bir teveccüh gösterdiği, bunun hem renginden hem de çayın taşıdığı anlamdan kaynaklandığı ifade edildi.

Ayrıca aynı formülle üretilen Turanyum gazozunun sıcak havalarda soğuk tüketim için hazırlandığı; gazozun da özü ve renginin çayla aynı estetik vurguyu taşıdığı belirtildi.

Hikaye ve amaç:

Mehmet Can Aksu, Turanyum çayının ortaya çıkış amacını Doğu Türkistan davasına dikkat çekmek ve bu davayı toplumsal hafızada canlı tutmak olarak açıkladı. Aksu, çayı ve gazozu birer sembol olarak kullanarak bu davanın unutulmaması gerektiğini vurguladı.

Aksu'nun ifadelerine göre, ziyaretçilere sunulan ürün sadece bir içecek değil; aynı zamanda bir farkındalık aracı. Doğu Türkistan davasını çayla, gazozla, bayrakla ve simgelerle yaşatmaya çalıştıklarını söyleyen Aksu, "Her zaman söylerim; hikayesi olanlar kazanacak, bir gün Doğu Türkistan halkı da kazanacak" şeklinde duygusunu paylaştı.

Hamamönü'ndeki bu uygulama, yerel bir kitabevinde başlayan bir girişimin nasıl toplumsal bir tema etrafında şekillenebileceğine ilişkin bir örnek sunuyor. Turanyum çayı, hem estetik yönü hem de taşıdığı anlamla satışa sunulduğu mekanda yoğun ilgi görmeye devam ediyor.

Doğu Türkistan bayrağından esinlenilen Turanyum çayı Ankara’da satışa çıktı