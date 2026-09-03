Kadıköy Yeldeğirmeni, mural ve yerel yaratımıyla dünyanın radarına girdi

Kadıköy Yeldeğirmeni'nin dünya listesinde yükselişi:

Uluslararası seyahat yayını Brooklyn Of tarafından 155 kentteki mahallelerin değerlendirildiği rehberde, İstanbul'un en dikkat çeken adresi Yeldeğirmeni oldu. Yayının kriterlerinde büyük zincirlerden ve sponsorlu içeriklerden bağımsız hareket edildiği, seçimlerin yerel araştırmalar ve bölgedeki sosyal etkisi olan kişilerin görüşleriyle belirlendiği belirtildi.

seçimde öne çıkan İstanbul noktaları:

İncelemede Moda, Balat ve Karaköy gibi mahalleler de farklı özellikleriyle vurgulandı. Per Stenius değerlendirmesinde Moda'nın yeşil ve oturmuş yapısı, Balat'ın tarihi doku ve Karaköy'ün lüks mekanlarının dikkat çektiği; ancak Yeldeğirmeni'nin bu farklı unsurları bir araya getiren bağımsız mahalle kültürü sayesinde tercih edildiği ifade edildi.

sokak sanatı ve mahalle kimliği:

Gençlerin sıkça uğradığı Yeldeğirmeni, sokak sanatıyla öne çıkıyor; bölge bünyesinde 60'tan fazla büyük ölçekli duvar resmi (mural) barındırıyor ve İstanbul'un önemli açık hava sanat alanlarından biri olarak tanımlanıyor. Mahalle, yerel işletmelerin ve bağımsız kültürün görünürlüğünü artıran bir platforma dönüşmüş durumda.

Mahalledeki değişime ilişkin drone görüntülerinin de yer aldığı çalışmada işletmecilerden Tayfun Parlar şu değerlendirmeyi yaptı: "Mahallemizde tabii ki birçok değişimler oldu. Çok eski ve tarihi bir yer. Yapılan birtakım şeyler mahallemiz için iyi oldu".

Brooklyn Of rehberinin tercihleri, yerel dinamizmi, sokak sanatını ve bağımsız ekonomiyi merkeze alan bir bakış açısını yansıtıyor. Yeldeğirmeni'nin bu kombinasyonu, semtin hem İstanbul'da hem de dünya ölçeğinde dikkat çekmesini sağladı.

İSTANBUL'UN EN HAVALI SEMTİ SEÇİLEN KADIKÖY'ÜN TARİHİ YELDEĞİRMENİ MAHALLESİ, BAĞIMSIZ KÜLTÜRÜ VE SOKAK SANATIYLA DÜNYA ÇAPINDA ÖNE ÇIKTI.