Dolar 48,6061 +0,11%
Euro 56,1571 -0,29%
Bist 14.242,00 -1,56%
Altın Gram 6.760,33 -1,88%
EUR/USD 1,1545 -0,48%
Brent Petrol 107,37 +2,64%
--°

Domaniç'te ders zili umut ve törenle çaldı

Domaniç'te 2026-2027 eğitim yılı Hisar İlkokulu'ndaki törenle başladı; Kaymakam Okan Yenidünya ve Başkan Engin Uysal öğrencilere iyi dileklerini iletti.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 12:36

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Ayşe Şen

Domaniç'te ders zili umut ve törenle çaldı

açılış töreni hisar ilkokulu'nda gerçekleşti:

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı, Hisar İlkokulu bahçesinde düzenlenen açılış programıyla resmen başladı. Programa ilçe protokolü ve okul topluluğu bir araya geldi, yeni dönemin başlaması coşkuyla karşılandı.

törene katılanlar ve konuşmalar:

Programa Domaniç Kaymakamı Okan Yenidünya, Belediye Başkanı Engin Uysal, daire amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Törende günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı; protokol temsilcileri yeni eğitim yılı için iyi dileklerini iletti.

etkinlikler ve öğrenci katılımı:

Etkinlik programında öğrenciler tarafından şiirler okundu ve bir halk oyunları gösterisi sunuldu. Ayrıca dördüncü sınıf öğrencileri, ilk kez birinci sınıfa başlayan öğrencilere çeşitli hediyeler vererek okul içi dayanışmanın sembolik bir örneğini gösterdi.

Programın sonunda Kaymakam Okan Yenidünya ile Belediye Başkanı Engin Uysal, öğrencilerle toplu fotoğraf ve sohbet imkânı buldu; her iki isim de yeni eğitim öğretim yılının hayırlı, sağlıklı ve başarılı geçmesi temennisinde bulundu.

Bu tür açılış törenleri, öğrenci motivasyonunu artırmanın yanı sıra okul, aile ve yerel yönetim arasındaki bağı güçlendiriyor; Domaniç'te başlayan 2026-2027 dönemi de bu dayanışma ruhuyla yoluna devam edecek gibi görünüyor.

DOMANİÇ’TE YENİ EĞİTİM YILI COŞKUYLA BAŞLADI

DOMANİÇ’TE YENİ EĞİTİM YILI COŞKUYLA BAŞLADI

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Yola çıkmadan önce bagajınızı gözden geçirin: 2026'da zorunlu ekipmanlar arttı
images

Muğla'da ders zili çaldı: 162 bin 882 öğrenci yeni döneme başladı
images

Burdur'da çalan ilk zil: 41 bin 943 öğrenciyle yeni eğitim yılı başladı
images

Yüreğir başkan vekili Tarık Özünal minik yürekler kreşi'nde yeni eğitim yılı hey...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Yahodyn'de tren vuruldu; Johnson'un geçtiği hat hedef alınmış olabilir

Uçurtmalar göğe umut taşıdı: ESOGÜ'den Gazze'deki çocuklara destek

Tarladan tezgaha: Safibey’de aracısız satışın işi kolaylaştıran modeli

Sarıgöl çiftçisi üzümden cevizli sucukla gelir arıyor

TREND HABERLER

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Kepez'de galeriden yükselen alevler üç katlı apartmana sıçradı

Silivri'deki kayıp: Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga üç tutuklu

Mersinli balıkçılar 15 eylül için ağlarını ve teknelerini son kez gözden geçiriyor

Tribünden atılan cisim dördüncü hakeme isabet edince maç tatil edildi