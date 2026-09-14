Okul bahçesinde lokma ile yeni eğitim yılına tatlı başlangıç

Okul bahçesinde tatlı karşılama

50. Yıl İzzet Baysal Ortaokulu öğretmenleri, yeni eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla öğrenci ve velilere lokma ikramında bulundu. Etkinlik, okul bahçesinde düzenlendi ve katılımcıların ilgisini çekti.

amaç ve katılım:

Öğretmenler, lokma hayrını öğrenci ve velilerin ağızlarını tatlandırmak, hayırda bulunmak ve okulda birlik ile beraberlik duygusunu güçlendirmek amacıyla gerçekleştirdi. Etkinliğe öğrenciler ile veliler ilgi gösterdi.

etkinlik atmosferi ve paylaşma:

Okul bahçesinde düzenlenen lokma hayrında öğretmenler, öğrenciler ve veliler bir araya geldi; paylaşma ve dayanışma duygusu öne çıktı. Yeni eğitim-öğretim yılına renkli bir başlangıç yapan öğrenciler ikram edilen lokmalardan aldı ve etkinlik, samimi bir ortamın ardından sona erdi.

BOLU'DA 50. YIL İZZET BAYSAL ORTAOKULU ÖĞRETMENLERİ, YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ BAŞLAMASI DOLAYISIYLA ÖĞRENCİ VE VELİLERE LOKMA İKRAMINDA BULUNDU.