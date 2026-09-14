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Okul bahçesinde lokma ile yeni eğitim yılına tatlı başlangıç

Bolu'da 50. Yıl İzzet Baysal Ortaokulu öğretmenleri, yeni eğitim yılı başlangıcında öğrenci ve velilere lokma dağıtarak birlik ve dayanışmayı pekiştirdi.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 13:50

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Ayşe Şen

Okul bahçesinde lokma ile yeni eğitim yılına tatlı başlangıç

Okul bahçesinde tatlı karşılama

50. Yıl İzzet Baysal Ortaokulu öğretmenleri, yeni eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla öğrenci ve velilere lokma ikramında bulundu. Etkinlik, okul bahçesinde düzenlendi ve katılımcıların ilgisini çekti.

amaç ve katılım:

Öğretmenler, lokma hayrını öğrenci ve velilerin ağızlarını tatlandırmak, hayırda bulunmak ve okulda birlik ile beraberlik duygusunu güçlendirmek amacıyla gerçekleştirdi. Etkinliğe öğrenciler ile veliler ilgi gösterdi.

etkinlik atmosferi ve paylaşma:

Okul bahçesinde düzenlenen lokma hayrında öğretmenler, öğrenciler ve veliler bir araya geldi; paylaşma ve dayanışma duygusu öne çıktı. Yeni eğitim-öğretim yılına renkli bir başlangıç yapan öğrenciler ikram edilen lokmalardan aldı ve etkinlik, samimi bir ortamın ardından sona erdi.

BOLU&#039;DA 50. YIL İZZET BAYSAL ORTAOKULU ÖĞRETMENLERİ, YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ BAŞLAMASI...

BOLU'DA 50. YIL İZZET BAYSAL ORTAOKULU ÖĞRETMENLERİ, YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ BAŞLAMASI DOLAYISIYLA ÖĞRENCİ VE VELİLERE LOKMA İKRAMINDA BULUNDU.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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