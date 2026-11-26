Tedavi artık yalnızca evreye göre belirlenmiyor

Medicana Ataşehir Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Fatma Paksoy Türköz, Kasım Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında yaptığı açıklamada, akciğer kanserinde tedavi stratejisinin artık hastalığın evresiyle sınırlı kalmadığını vurguladı. Hastanın genel durumu, tümörün tipi ve moleküler özellikleri bir arada değerlendiriliyor; buna bağlı olarak tedavi planları bireyselleştiriliyor.

"Günümüzde artık aynı evredeki her hastaya aynı tedaviyi uygulamıyoruz" diyen Prof. Dr. Türköz, hedefe yönelik tedaviler ve immünoterapinin uygun hastalarda uzun süreli hastalık kontrolüne katkı sağladığını belirtti.

Biyopsi ve moleküler incelemeler tedaviyi şekillendiriyor:

Hekimler öncelikle biyopsiyle alınan doku örneği üzerinden küçük hücreli ve küçük hücreli dışı ayrımını yapıyor. Bu ayrım tedavi planının ilk adımını oluşturuyor. Tümör dokusundaki moleküler değişiklikler işlenerek hedeflenebilir mutasyonlar tespit ediliyor; sonuçlar diğer biyobelirteçlerle birlikte yorumlanıyor. Klinik uygunluk durumunda, kandan yapılan likit biyopsi yöntemleri de ek bilgi sağlıyor.

Hedefe yönelik tedavi, immünoterapi ve kemoterapinin rolleri:

Hedefe yönelik tedaviler (halk arasındaki adıyla "akıllı ilaçlar") tümörde saptanan ve ilaçla hedeflenebilen moleküler değişikliklere yönelirken, immünoterapi bağışıklık sisteminin tümöre karşı yanıtını artırmayı amaçlıyor. Hangi yaklaşımın önce veya birlikte uygulanacağına tümörün moleküler özellikleri ve hastanın genel durumu karar veriyor. Prof. Dr. Türköz, "Kemoterapi hala gücünü koruyor" ifadesiyle, uygun hastalarda kemoterapi ile immünoterapinin kombinasyonlarının kullanılabildiğini ve hedeflenebilir bir değişiklik bulunduğunda hedefe yönelik tedavilerin gündeme geleceğini aktardı.

Beklentiler, takip ve günlük yaşamın korunması:

Dördüncü evrede seçeneklerin artmasıyla birlikte beklentilerin değiştiğini belirten Prof. Dr. Türköz, tedaviye yanıt veren hastalarda yıllara uzanan sağkalım süreleri gözlemlediklerini söyledi. Görüntüleme sonuçları, muayene bulguları ve hastanın günlük yaşamına ilişkin gözlemler takip sürecinde düzenli olarak değerlendiriliyor; buna göre tedavi ve kontrol planları güncelleniyor.

Tedavi seçimi sadece yaşa değil, hastanın günlük işlerini yapabilme düzeyine ve genel sağlık durumuna göre yapılıyor. İleri yaştaki, genel durumu iyi olan hastalarda da uygun, yaşam kalitesini gözeten seçenekler değerlendirilebiliyor.

Multidisipliner yaklaşım ve hasta katılımı:

Tıbbi onkoloji, radyasyon onkolojisi, göğüs cerrahisi ve göğüs hastalıkları gibi farklı disiplinlerin katıldığı konseylerde vakalar birlikte ele alınıyor. Prof. Dr. Türköz, hastaların ve yakınlarının bu görüşmelere sorularla katılmasını önererek, hastalığın evresi, olası tedavi seçenekleri ve beklenen yanıt hakkında ekipten bilgi alınmasının tedavi sürecinin anlaşılmasına yardımcı olduğunu vurguladı.

Sonuç olarak, dördüncü evre akciğer kanserinde tedavi artık daha çok hastaya özel kararlarla ilerliyor; biyopsi ve moleküler testlerin verdiği veriler ile immünoterapi ve hedefe yönelik ilaçlar, uygun hastalarda uzun süreli hastalık kontrolü ve yaşam kalitesinin korunmasında rol oynuyor.

TIBBİ ONKOLOJİ UZMANI PROF. DR. FATMA PAKSOY TÜRKÖZ