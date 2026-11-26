Projenin kapsamı:

Esenler Belediyesi tarafından gençleri yapay zekâ ve teknoloji alanında yetiştirmek amacıyla hayata geçirilen İş’te Yapay Zeka projesi, Marmara Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen 11. Altın Karınca Ödülleri'nde Yerel Kalkınma kategorisinde ödüle değer görüldü. Proje, gençlerin yalnızca teknolojiyi takip eden değil, aynı zamanda üreten ve yöneten bireyler olarak yetişmelerini hedefliyor ve bu bakımdan yerel yönetimlerin eğitim ve teknoloji uygulamalarına örnek teşkil ediyor.

Esenler Belediyesi ile İstanbul Kalkınma Ajansı iş birliğinde yürütülen programın ilk yılında yaklaşık 13 bin kişinin başvurduğu, başvuranlar arasından 3 bin kişinin eğitim programına kabul edildiği ve eğitimlerini başarıyla tamamlayan 2 bin gencin sertifika aldığı açıklandı. Belediyenin bünyesinde kurulan Yapay Zekâ Eğitim Merkezi eğitimden üretime uzanan süreçlerde gençlerin aktif katılımını destekliyor.

Eğitim sonuçları ve genişleme:

Mezuniyet törenine katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile yapılan değerlendirmede, projeye gelen yoğun talep nedeniyle mevcut 3 bin kişilik kontenjana ek olarak 3 bin kişilik yeni bir kontenjan açılacağı duyuruldu. Bu gelişme, programın bölgesel çapta erişimini genişletmeyi ve daha fazla genci teknoloji üretimine hazırlamayı amaçlıyor.

Projenin amaçları arasında, Türkiye'nin yapay zekâ alanında izleyen değil yön veren ülkeler arasında yer almasına katkı sağlamak yer alıyor. Belediye başkanı M. Tevfik Göksu'nun öne çıkardığı "fark et, istifade et, üret ve yönet" anlayışı, programın eğitim içeriği ve uygulamalı atölyeleriyle somutlaşıyor.

Yerel yönetimde örnek uygulama:

Altın Karınca ödülü, Esenler Belediyesi'nin gençlik, eğitim ve teknoloji alanındaki çalışmalarının görünürlüğünü artırırken, yerel yönetimlerin dijital dönüşüm süreçlerine katkı sunan projelere yatırım yapmasının etkisini vurguluyor. Proje, yerel ekosistemde yetenek geliştirme, istihdam bağlantıları ve teknoloji üretimi açısından önemli bir model olarak değerlendiriliyor.

Bu ödül, projenin hem katılımcı sayısı hem de hedefleri açısından elde ettiği somut sonuçların bir yansıması olarak Esenler'in gençlik ve teknoloji politikalarındaki iddiasını güçlendiriyor.

ÖDÜLÜ ESENLER BELEDİYE BAŞKANI M. TEVFİK GÖKSU (SAĞDA), SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MEHMET FATİH KACIR'DAN (SOLDA) ALDI