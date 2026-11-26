Ayvalık'tan Dünya Zeytin Ağacı Günü mesajı

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, UNESCO tarafından ilan edilen 26 Kasım Dünya Zeytin Ağacı Günü kapsamında yayımladığı mesajda zeytin ağaçlarının korunmasının önemine dikkat çekti. Ergin, zeytinin kentin kültürel ve ekonomik kimliğinin ayrılmaz parçası olduğunu belirterek, üretici ve doğa odaklı bir koruma anlayışının gerekliliğini vurguladı.

Zeytin Ayvalık'ta kimlik ve ekonomi:

Başkan Ergin açıklamasında, Ayvalık ve Kuzey Ege'de üretilen zeytinyağlarının hem yurt içinde hem de yurt dışında büyük öneme sahip olduğunu ifade etti. Zeytincilikle geçimini sağlayan üreticilerin emeklerinin hatırlanması gerektiğini belirten Ergin, zeytinliklerin korunmasının doğayı, üreticinin alın terini ve gelecek kuşakların yaşam hakkını korumak anlamına geldiğini söyledi.

Ergin'in vurguları ve uyarıları:

Mesajında zeytin ağacının yalnızca bir ağaç olmadığını, bu toprakların hafızası, bereketi ve geleceği olduğunu kaydeden Ergin, Hiçbir ekonomik çıkar, binlerce yıllık zeytin ağaçlarından ve yaşamdan daha değerli değildir dedi. Ayrıca şu ifadelere yer verdi: Zeytinlikler maden sahası değil, geleceğimizdir. Zeytin ağaçları bu topraklarda hep vardı, hep var olacak.

Ergin, Dünya Zeytin Ağacı Günü'nün Ayvalık için özel bir gündem taşıdığını belirterek, Dünyanın en kaliteli ve en lezzetli zeytinyağı Ayvalık'ta üretiliyor. Ayvalık; zeytin ve zeytinyağı demektir sözleriyle kentteki zeytinciliğin kültürel değerine vurgu yaptı ve tüm üreticilerin gününü kutladı.

AYVALIK BELEDİYE BAŞKANI MESUT ERGİN, 26 KASIM DÜNYA ZEYTİN AĞACI GÜNÜ DOLAYISIYLA YAYIMLADIĞI MESAJDA ZEYTİN AĞAÇLARININ KORUNMASI GEREKTİĞİNE VURGU YAPARAK, HİÇBİR EKONOMİK ÇIKARIN BİNLERCE YILLIK ZEYTİN AĞAÇLARINDAN VE YAŞAMDAN DAHA DEĞERLİ OLMADIĞINI SÖYLEDİ.