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Dorsenin düşmesi park halindeki araçları kıl payı kurtardı

Düzce'de tırın dorsesi aniden yola devrilerek park halindeki üç araca yalnızca santimetrelerle çarpmaktan son anda durdu; olayda yaralanma olmadı.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 21:10

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Dorsenin düşmesi park halindeki araçları kıl payı kurtardı

Dorsenin düşmesi park halindeki araçları kıl payı kurtardı

Düzce'de bir tırın dorsesinin kafasından ayrılarak yola devrilmesi, çevrede büyük korkuya neden oldu. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, park halindeki araçlar son anda tehlikeden kurtuldu.

olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle tırın dorsesi kabinden ayrıldı ve yola devrildi. Dorse devrildiği sırada, bulunduğu noktada park halinde olan 3 araç tehlike hattındaydı. Dorse araçların olduğu bölgeye doğru sürüklenip durduğunda, araçlara yalnızca 2 santimetre mesafe kaldığı bildirildi.

Olay sırasında araçlarda herhangi bir hasar meydana gelmedi ve bölgedeki kişilerin yaralanmadığı öğrenildi. Araç sahipleri yaşananları "Helal parayla alınan 3 araç, 4 santimetreyle devrilen tırdan kurtuldu" sözleriyle değerlendirdi.

müdahale ve süreç:

Dorsenin bulunduğu yerden kaldırılması için çalışma başlatıldı ve ekiplerin bölgedeki düzenleme çalışmaları devam ediyor. Yetkililer, olayın nedenine ilişkin incelemenin sürdüğünü belirtti.

Yaşanan olay, araç park etme ve taşıma güvenliği konusundaki riskleri bir kez daha hatırlatırken, şans eseri ciddi bir kazanın önlendiği vurgulanıyor.

DÜZCE’DE TIRIN DORSESİNİN DÜŞMESİ SONUCU KORKU DOLU ANLAR YAŞANDI. DORSENİN DEVRİLMESİYLE ÇEVREDE...

DÜZCE’DE TIRIN DORSESİNİN DÜŞMESİ SONUCU KORKU DOLU ANLAR YAŞANDI. DORSENİN DEVRİLMESİYLE ÇEVREDE BULUNAN 3 ARAÇ BÜYÜK BİR TEHLİKE ATLATTI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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