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Dorsesi kopan tır park halindeki 3 aracı 2 santimetreyle kurtardı

Düzce'de tırın kafasından çıkan dorse yola devrildi; park halindeki üç araç, dorseyle aralarındaki yaklaşık 2 santimetreyle büyük bir tehlikeyi atlattı.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 21:03

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Dorsesi kopan tır park halindeki 3 aracı 2 santimetreyle kurtardı

Olayın gelişimi:

Olay, Düzce sınırlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre henüz belirlenemeyen bir nedenle tırın kafasından ayrılan dorse yola devrildi. Dorse, park halindeki 3 araçın bulunduğu noktaya doğru devrilirken araçlara yalnızca 2 santimetre kala durdu. Olayda şans eseri herhangi bir yaralanma yaşanmadı ve görgüye göre araçlarda hasar tespit edilmedi.

Araç sahiplerinin sözleri:

Olay yerindeki araç sahipleri yaşananları kısaca değerlendirdi. Bir araç sahibi, "Helal parayla alınan 3 araç, 4 santimetreyle devrilen tırdan kurtuldu" ifadelerini kullandı. Olay anlatımlarında hem 2 santimetre hem de 4 santimetre şeklinde farklı değerler yer aldı.

Kaldırma çalışması ve güvenlik önlemleri:

Dorsenin bulunduğu yerden kaldırılması için ekipler kısa sürede çalışmaya başladı. Yetkililer çevrede güvenlik önlemleri alırken, olayın neden meydana geldiğine dair inceleme başlatıldığı bildirildi. Kaza sonucu can kaybı veya yaralanma olmaması, bölgedeki sürücüler ve araç sahipleri için rahatlatıcı oldu.

Tırın kafasından ayrılan dorse yola devrildi: 3 araç kıl payı kurtuldu

Tırın kafasından ayrılan dorse yola devrildi: 3 araç kıl payı kurtuldu

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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