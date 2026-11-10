dortmund'da 1 euroluk döner kuyruğu arbede ile sonuçlandı

dortmund'da açılışa özel 1 euroluk döner izdihama dönüştü

Almanya'nın Dortmund kentinde bir restoranın açılışına özel sunulan 1 euroluk ekmek arası döner satışı nedeniyle gün içinde yoğun kalabalık oluştu. Hafta sonu yapılan kampanya sırasında, aralarında çocukların da bulunduğu yaklaşık 300 kişi döner almak için sıraya girince ortam kısa sürede kontrolden çıktı.

olayın gelişimi:

Yoğunluk artınca bazı kişiler arasında itiş kakış ve kavga çıktı. Olay yerindeki görgü tanıkları, grubun bir bölümünün taş, şişe ve sandalye attığını, kalabalığın bir kısmının da elektrikli scooterlarla barikat kurduğunu bildirdi. Durumu kontrol altına almak üzere çok sayıda polis ekibi sevk edildi; olay yerini güvenlik amacıyla desteklemek için helikopter de görevlendirildi.

Polis müdahalesi sırasında güvenlik güçlerine saldırı olduğu, bu nedenle olayların daha da alevlendiği belirtildi. Bir süre sonra güvenlik güçlerinin yoğun çabasıyla olaylar yatıştı ve sokakta hakimiyet sağlandı.

gözaltı, suçlamalar ve soruşturma:

Operasyonun ardından bir kişi gözaltına alındı, çok sayıda kişi hakkında ise kamu düzenini bozma, mala zarar verme, tutuklamaya direnme ve memurlara hakaret gibi suçlardan çeşitli cezai işlemler uygulandı. Polis yetkilileri, olayların nedenlerini ve sorumluları belirlemeye yönelik soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

Yetkililer ayrıca, operasyona çıkan maliyetlerin restoran sahibi tarafından karşılanmasının gündeme gelebileceğini belirtti ve işletmecinin olaylardan sorumlu tutulup tutulmayacağı konusunun da soruşturma kapsamında değerlendirildiğini kaydetti.

Görgü tanıkları ve yetkililerden alınan bilgiler ışığında, küçük çaplı bir açılış kampanyasının şiddet ve kamu düzeni sorunu haline dönüşmesi olayın dikkat çeken yönlerinden biri oldu.

Almanya’nın Dortmund kentinde açılışa özel 1 euroluk döner satışında izdiham yaşandı, çıkan arbedeye müdahale eden polis ekipleri de saldırıya uğradı.