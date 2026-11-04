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Çorum FK, Fenerbahçe sınavına taktik ve tempo çalışmasıyla hazırlanıyor

Çorum FK, 8 Kasım Pazar günü evinde Fenerbahçe ile oynayacağı maça, teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde taktik ve tempo odaklı antrenmanla hazırlandı.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 16:22

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Çorum FK, Fenerbahçe sınavına taktik ve tempo çalışmasıyla hazırlanıyor

antrenmanda öne çıkanlar:

Çorum FK, Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında 8 Kasım Pazar günü evinde karşılaşacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarını, teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde yapılan idmanla sürdürdü. Seans, takımın genel kondisyonunu korumaya yönelik ısınma hareketleriyle başladı ve ardından topa dayalı uygulamalara geçildi.

çalışma düzeni ve uygulamalar:

Antrenmanda oyuncular, kısa süreli ve yüksek yoğunluklu top kontrolü egzersizleriyle ritim yakaladı. Programın merkezinde yer alan 4’e 4 rondo çalışması, topa sahip olma, pas bağlantıları ve oyun temposunun korunmasına odaklandı. Bu tür uygulamalar takımın saha içi iletişimini ve hızlı geçiş yeteneğini güçlendirmeyi amaçlıyor.

seansın sonu ve genel değerlendirme:

Antrenman, planlanan saha uygulamalarının tamamlanmasıyla sona erdi. Teknik ekip, maç öncesi benzer içerikte çalışmalarla takımın ritmini ve taktik disiplini korumayı hedefliyor. Çorum FK, hazırlıklarını tamamlayıp Fenerbahçe karşılaşmasına odaklanmaya devam ediyor.

ÇORUM FK, TRENDYOL SÜPER LİG&#039;İN 11. HAFTASINDA FENERBAHÇE İLE 8 KASIM PAZAR GÜNÜ EVİNDE OYNAYACAĞI...

ÇORUM FK, TRENDYOL SÜPER LİG'İN 11. HAFTASINDA FENERBAHÇE İLE 8 KASIM PAZAR GÜNÜ EVİNDE OYNAYACAĞI MAÇIN HAZIRLIKLARINA YAPTIĞI ANTRENMANLA DEVAM ETTİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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