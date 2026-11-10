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Beyoğlu gecesinde motor alevleri: taksi yandı, tramvaylar durdu

Beyoğlu Kemeraltı Caddesi'nde saat 20.00 civarında 34 TJU plakalı ticari takside motor yangını çıktı; sürücü yolcuyu indirip itfaiye söndürdü.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 21:27

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Beyoğlu gecesinde motor alevleri: taksi yandı, tramvaylar durdu

Olayın gelişimi:

Beyoğlu Müeyyetzade Mahallesi Kemeraltı Caddesi'nde saat 20.00 sıralarında seyir halindeki ticari takside motor bölümünde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangını fark eden sürücü Onur Y., aracı güvenli bir yere çekip yolcusunu dışarı çıkardı ve olayın ardından polis ile itfaiye ekiplerine ihbarda bulunuldu.

İtfaiye müdahalesi ve ulaşım kesintisi:

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Polis ekipleri güvenlik amacıyla caddeyi trafiğe kapatırken, tramvay hatlarında aksama yaşanmaması için T1 Kabataş-Bağcılar seferleri tedbir amaçlı durduruldu. Yanmış durumda bulunan 34 TJU plakalı taksi çekiciyle kaldırıldıktan sonra cadde tekrar trafiğe açıldı ve tramvay seferleri normal seyrine döndü.

Görüntüler ve soruşturma:

Ticari taksinin alev aldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Yetkililer, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı ve olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

BEYOĞLU&#039;NDA, SEYİR HALİNDEKİ TİCARİ TAKSİ ALEV ALEV YANDI. SÜRÜCÜ, YOLCUYU İNDİRİRKEN YANAN...

BEYOĞLU'NDA, SEYİR HALİNDEKİ TİCARİ TAKSİ ALEV ALEV YANDI. SÜRÜCÜ, YOLCUYU İNDİRİRKEN YANAN OTOMOBİL İTFAİYE EKİPLERİNCE SÖNDÜRÜLDÜ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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