Otoyolda alevli müdahale: tır yangınında sürücü yaşamını yitirdi

Nurdağı kesiminde tır yangını ve can kaybı

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Nurdağı bölümünde seyir halindeki bir tırda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olayı fark eden tır sürücüsü, aracını sağ şeride çekerek alevlere müdahale etmeye başladı. İddiaya göre bu sırada arkadan gelen bir araç, alevlere müdahale eden sürücüye çarptı.

müdahale ve çarpma anı:

Plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen tırda başlayan yangına ilk müdahaleyi yapan sürücünün, alevleri söndürme çabası sırasında çarpma sonucu ağır yaralandığı bildirildi. Olay yerine yapılan ihbar üzerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, sağlık ekiplerinin kontrollerinde arkadan çarpan aracın etkisiyle tır sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi.

olayın ardından yapılan işlemler ve trafik düzenlemesi:

Hayatını kaybeden sürücünün cenazesi otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları devam ederken, otoyolun Nurdağı–Gaziantep yönündeki trafik kontrollü şekilde sağlanmaya çalışıldı. Olayla ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı ve kazanın nedenine ilişkin araştırma sürüyor.

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