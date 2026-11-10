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Alanya'da şarampole yuvarlanan otomobilden çıkan iki kişi kayıplara karıştı

Alanya Kızılcaşehir'de 07 CLM 404 plakalı Toyota, sürücüsü O.K.'nin kontrolünü kaybetmesiyle yaklaşık 100 metre şarampole yuvarlandı; iki kişi araçtan çıkarak kayboldu.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 21:25

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Alanya'da şarampole yuvarlanan otomobilden çıkan iki kişi kayıplara karıştı

Alanya'da şarampole yuvarlanan otomobilden çıkan iki kişi kayıplara karıştı

Antalya'nın Alanya ilçesi Kızılcaşehir Mahallesi'nde saat 17.30 sıralarında meydana gelen kazada, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil yol kenarındaki şarampole yuvarlandı. Olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kazada araç ve müdahale detayları:

Kazaya karışan aracın 07 CLM 404 plakalı Toyota olduğu, sürücünün O.K. olarak kayıtlarda geçtiği belirtildi. Araç yaklaşık 100 metre aşağı yuvarlandığı için itfaiye ekipleri halat yardımıyla bölgeye inerek ulaşım sağladı. Yapılan ilk incelemede araçta kimse olmadığı tespit edildi.

Olay yerinde ve araç içindeki cep telefonları üzerinden ulaşım sağlanmaya çalışılırken, AFAD ekipleri de halat çalışmasıyla arama-kurtarma faaliyetlerine destek verdi.

Olay yerinden ayrılan iki kişi ve arama çalışmaları:

Ekiplerin yaptığı incelemede, otomobilde bulunan sürücü O.K. ile kimliği henüz açıklanmayan diğer kişinin kendi imkanlarıyla araçtan çıktığı ve olay yerinden uzaklaştığı bilgisi elde edildi. Ekiplerin çevrede ve bölgede yürüttüğü aramalara rağmen iki kişiye ulaşılamadı.

Söz konusu duruma ilişkin soruşturma ve inceleme başlatıldı. Yetkililer, kazayla ilgili bulguların derinlemesine incelendiğini ve çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Olay anında bölgede bulunan görgü tanıklarından Rabia Teker, duyduğu sesi ve sonrasını şöyle aktardı: "Ben bir ses duydum. Ağaç yıkıldı sandım. Buraya ambulans, itfaiye geldi. Ondan önce bir araba durdu. Ondan sonra arabanın uçtuğunu anladım. Büyük bir ses duydum."

Gelişmeler ve arama çalışmaları ile ilgili yetkililerden gelecek açıklamalar bekleniyor.

Alanya&#039;da otomobil şarampole yuvarlandı: Araçtan çıkan 2 kişi kayıplara karıştı

Alanya'da otomobil şarampole yuvarlandı: Araçtan çıkan 2 kişi kayıplara karıştı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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