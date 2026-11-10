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tavşanlı'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde seyir halindeki 43 AHN 551 plakalı otomobilde çıkan yangın, çevredeki vatandaşların hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü; araçta hasar oluştu.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 21:26

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EDİTÖR: Hakan Arslan

tavşanlı'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü

tavşanlı'da seyir halindeki otomobilde yangın söndürüldü:

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde akşam saatlerinde seyir halindeki bir otomobilde yangın çıktı. Olay, Tunçbilek-Balıkesir karayolu ayrımında meydana geldi. Araç sahibi Mehmet K.'ya ait olduğu belirtilen otomobilin plakasının 43 AHN 551 olduğu kaydedildi.

yangının ilk anları ve müdahale:

Sürücünün araçtan duman yükseldiğini fark etmesi üzerine otomobili durdurup indiği belirtildi. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, ellerindeki yangın söndürme tüpleriyle müdahale ederek alevlerin büyümesini engelledi. Vatandaşların hızlı ve koordineli müdahalesi sayesinde yangın daha geniş çaplı bir hasara dönüşmeden kontrol altına alındı.

itfaiye müdahalesi ve soruşturma:

Vatandaşların ihbarı üzerine Tavşanlı Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine geldi ve araçta soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangın nedeniyle otomobilde maddi hasar meydana geldi. Yetkililer, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı ve soruşturma sürüyor.

KÜTAHYA&#039;DA SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİLDE YANGIN ÇIKTI

KÜTAHYA'DA SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİLDE YANGIN ÇIKTI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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