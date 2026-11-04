Avrupa’da yukarıya tırmanış: Reis ve Ozan Tufan Freiburg sınavını değerlendirdi

maç öncesi değerlendirme:

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. haftasında yarın Alman ekibi Freiburg ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da teknik direktör Thomas Reis ve futbolcu Ozan Tufan stadyumda basın toplantısı düzenledi. Reis, Freiburg'u yakından tanıdığını belirterek ekibin pres gücünün yüksek olduğunu ve bunun karşısında doğru çözümler üretmenin önceliklerinden biri olduğunu vurguladı.

Reis, Samsunspor'u çalıştırdığı dönemde Alman bir takımla oynadığı maçı hatırlatarak o karşılaşmanın istediği gibi sonuçlanmadığını söyledi ve yarınki mücadeleden iyi bir netice beklediğini ifade etti. Teknik adam, takımın Avrupa'da yukarıya doğru tırmanışını sürdürme hedefini öne çıkardı.

sakatlıklar ve kadro tercihlerine yaklaşım:

Reis, sakat oyuncular hakkında konuşmayı sevmediğini ancak mevcut durumdan memnun olmadığını belirtti. Teknik direktör, sakatlıkların diğer oyuncular için fırsat yarattığını hatırlatarak forvet hattında fazla alternatiflerinin olmadığını ve en doğru tercihi yapmak için çalıştıklarını söyledi. Ayrıca Aral ve Dju'nun milli araya kadar takımla birlikte olamayacakları bilgisini verdi.

Bu süreçte sahaya çıkacak kadroyu en iyi şekilde hazırlama hedefiyle çalıştıklarını belirten Reis, maç içi çözümlerin bazen devre arasında bulunabildiğine dikkat çekti ve takımın her karşılaşmasının farklı bir hikayesi olduğunu yineledi.

tribünlerin rolü ve takım atmosferi:

Alman teknik adam, iyi bir kadroya sahip olmanın teknik direktör için 11 seçiminde zorluklar doğurabildiğini ancak takımın iyi bir seviyeye geldiğini söyledi. Reis, yarın dolu bir statta oynamayı umduklarını ve saha ile tribünlerin bir olduğu sürece işlerinin kolaylaşacağını belirtti; taraftar desteğinin performansı olumlu etkilediğini vurguladı.

ozan tufan'ın görüşleri:

Ozan Tufan, Thomas Reis'in göreve gelmesinden sonra takımda olumlu bir ivme yakalandığını ifade etti. Her maça ayrı bakışla hazırlandıklarını, yoğun temponun meyvelerini aldıklarını ve güçlü bir kadroya sahip olduklarını söyledi. Tufan, teknik heyetin antrenmanlarda nerede ciddi, nerede daha neşeli çalışılması gerektiğini iyi analiz ettiğini, bunun da takıma katkı sağladığını anlattı.

31 yaşındaki orta saha oyuncusu, kulübe bağlılığını sahada göstermeye çalıştığını; isimlerin gelip geçici olduğunu ve önemli olanın kulüp olduğunu dile getirdi. Sakatlıkların varlığına rağmen bunun bir engel olmadığını, yarın taraftarlara güzel bir galibiyet armağan etmek istediklerini ekledi.

milli takım beklentisi:

Milli takıma dönme arzusu olduğunu belirten Ozan, Sergen Yalçın ile şu ana kadar iletişim kurmadığını ancak çağrılma beklentisi içinde olduğunu söyledi. Ozan Tufan, Cuma gününe alarm kurduk ve bekliyorum diyerek süreci takip ettiğini belirtti ve bekleyip göreceklerini ekledi.

Her iki isim de yarınki Freiburg maçını önemsediklerini, sakatlıklarla ilgili yönetim ve teknik heyet kararları doğrultusunda sahaya en iyi kadroyla çıkmayı planladıklarını vurguladı ve Avrupa kupalarındaki yükseliş hedefini sürdürme kararlılıklarını yineledi.

TRABZONSPORLU FUTBOLCU OZAN TUFAN VE TRABZONSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ THOMAS REİS