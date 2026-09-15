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Dörtyol'da iş yerinde kumar operasyonu: 5 kişiye 58 bin 20 lira ceza

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dörtyol Numuneevler Mahallesi'nde bir iş yerinde kumar oynayan 5 kişiye toplam 58.020 TL idari para cezası uyguladı.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 12:51

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Dörtyol'da iş yerinde kumar operasyonu: 5 kişiye 58 bin 20 lira ceza

Olayın kısa özeti:

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, Dörtyol ilçesi Numuneevler Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde yapılan kontrolde kumar oynandığı tespit edildi. Denetimde, iş yerinde açık alkol sunumu yapıldığı ve sigara içildiği gözlemlendi.

denetimde tespit edilenler:

Kontrol sırasında bir masada bulunan 5 şahsın kumar oynadığı belirlendi. Ekiplerin incelemesinde kumar oynandığı masa, iş yerindeki diğer düzenlemeler ve sunum şekli sırasında kayda geçen ihlaller rapor edildi.

ele geçirilen deliller ve yapılan işlem:

Masada yapılan aramada 208 adet iskambil kağıdı ile 7.500 TL para ele geçirildi. Kumar oynayan şahıslara toplam 58.020 TL idari para cezası uygulandı. İş yeri sahibi V.I. hakkında ise "Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkân Sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.

DÖRTYOL’DA KUMAR OYNANDIĞI TESPİT EDİLEN İŞ YERİNDE ELE GEÇİRİLEN İSKAMBİL KAĞITLARI VE...

DÖRTYOL’DA KUMAR OYNANDIĞI TESPİT EDİLEN İŞ YERİNDE ELE GEÇİRİLEN İSKAMBİL KAĞITLARI VE PARA.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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