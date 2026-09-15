Kasadaki demir profiller ani frenle kabine çarptı, yaralanma olmadı

olayın gelişimi:
Yeni Siirt Çevre Yolu Çöplük Kavşağı'nda seyir halindeki açık kasa kamyonetin sürücüsü ani fren yaptı. Bu sırada kasadaki demir profil çubuklar aracın ön kısmına doğru savrularak kabine zarar verdi.
etkileri ve hasar:
Olayda şans eseri yaralanan olmadı, ancak kamyonette maddi hasar meydana geldi. Kaza nedeniyle bölgede kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı.
BATMAN'DA AÇIK KASA KAMYONETİN KASASINDA TAŞINAN DEMİR PROFİLLER, SÜRÜCÜNÜN FREN YAPMASI SONUCU ARACIN ÖN KISMINA SAVRULDU.
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