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gökçeada'da bağlarda hasat ve tarım çalışmaları değerlendirildi

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gümen, Gökçeada'da üreticilerle sultani üzüm hasadına katıldı; ildeki tarım çalışmalarını inceledi.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 22:31

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EDİTÖR: Serkan Varol

gökçeada'da bağlarda hasat ve tarım çalışmaları değerlendirildi

Gökçeada'da saha ziyareti ve hasat programı

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gümen, Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde düzenlenen üzüm hasadına katılarak yerel üreticilerle bir araya geldi. Ziyaret, ilde yürütülen bitkisel üretim ve iyi tarım uygulamaları çalışmalarını yerinde görmek ve değerlendirmelerde bulunmak amacıyla gerçekleştirildi.

il tarım müdürlüğüne ziyaret:

Heyet, Bitkisel Üretim Genel Müdürü Uğur Erdem, İyi Tarım Uygulamaları ve Organik Tarım Daire Başkanı Başak Egesel ile birlikte İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan'ı makamında ziyaret etti. Görüşmede Çanakkale'nin tarımsal potansiyeli, bitkisel üretim kapasitesi, il genelinde yürütülen iyi tarım ve organik tarım uygulamaları ile Gökçeada ve Bozcaada Tarımsal Kalkınma ve İskan Projesi uygulamaları ele alındı. Toplantıya tarım bakanlığı taşra birim amirleri ve il müdürlüğü idarecileri de katıldı.

bağda hasat ve üreticilerle buluşma:

Program kapsamında, sultani çekirdeksiz üzüm üreten bir çiftçinin bağında gerçekleştirilen hasada Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gümen, Gökçeada Kaymakamı Osman Acar, Uğur Erdem, Başak Egesel ve Ergün Demirhan katıldı. Heyet üreticilerden bağcılık faaliyetleri ve üretim süreci hakkında bilgi aldı, hasada eşlik ederek saha koşullarını yerinde gözlemledi.

Kaymakam Osman Acar, Gökçeada'nın tarımsal üretim potansiyelinin artırılmasının ve katma değeri yüksek ürünlerin desteklenmesinin önemine vurgu yaparak, toprağa emek veren üreticilere bereketli bir hasat sezonu diledi. Ziyaret, yerel üretimi güçlendirme ve il düzeyindeki tarım projelerinin uygulanmasını hızlandırma yönündeki adımların değerlendirilmesine zemin hazırladı.

TARIM VE ORMAN BAKAN YARDIMCISI PROF. DR. AHMET GÜMEN ÇANAKKALE ZİYARETİNDE İL TARIM EV ORMAN...

TARIM VE ORMAN BAKAN YARDIMCISI PROF. DR. AHMET GÜMEN ÇANAKKALE ZİYARETİNDE İL TARIM EV ORMAN MÜDÜRÜLÜĞÜ ZİYARETİ VE GÖKÇEADA İLÇESİNDE ÜZÜM HASADINA KATILDI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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