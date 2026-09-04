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Erzincan'da imalat sektörü aktörleri yol haritası için buluştu

ETSO 7. Meslek Grubu Çalıştayında imalat sektöründen üyeler sorun, hedef ve çözüm önerilerini paylaştı; 40 yılı aşkın üyeler plaketle ödüllendirildi.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 22:27

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EDİTÖR: Emre Koç

Erzincan'da imalat sektörü aktörleri yol haritası için buluştu

7. meslek grubu çalıştayı gerçekleştirildi

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) tarafından düzenlenen 7. Meslek Grubu Çalıştayı, otomotiv, makine, plastik, kimya ve diğer imalat sektörlerinde faaliyet gösteren üyelerin katılımıyla yapıldı. Toplantıda sektörlerin güncel durumu, üyelerin karşılaştığı sorunlar ve beklentiler ayrıntılı olarak ele alındı.

çalıştayda ele alınan konular:

Çalıştay kapsamında katılımcılar, üretim süreçlerindeki darboğazlar, tedarik zinciri sorunları, işgücü ihtiyacı ve bölgesel rekabet şartları üzerine görüş alışverişinde bulundu. Yönetim kurulunun yönlendirmesiyle sektörlerin gelişimine katkı sağlayacak projeler ile gelecek döneme ilişkin hedefler üzerinde istişarelerde bulunuldu.

40 yılı aşkın üyelerle vefa:

Programda ayrıca Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası'na kayıtlı olarak 40 yılı aşkın süredir ticari faaliyette bulunan üyelere, kentin ekonomisi, üretimi, ticareti ve istihdamına sağladıkları katkılar nedeniyle teşekkür plaketi takdim edildi. Plaketler, Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu ve Meclis Başkanı Mehmet Ali Aksu tarafından verildi.

Plaket verilen üyeler arasında Cevdet Topcu, Çetin Fırat, Dursun Mumcu, Erdoğan Boz, Fehmi İpek, Fevzi İnce, Halit Şiltu, Hamdi Akgün, Hüseyin Söğütlüpınar, Kadir Baycan, Kamer Sarıgöl, Murat Şenocak, Necati Mengüç, Sabri Başgöze, Selami Sönmez, Selim Nergis, Yaşar Yayla, Yusuf Nergis ve Zübeyir Beşiktaş yer aldı.

Çalıştay kapanışında, geçmişten gelen sektör tecrübesinin gelecek dönem hedefleriyle birleştirilerek Erzincan’ın ekonomik ve ticari gelişimine katkı sağlayacak çalışmaların sürdürüleceği vurgulandı.

ERZİNCAN TSO 7. MESLEK GRUBU ÇALIŞTAYI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

ERZİNCAN TSO 7. MESLEK GRUBU ÇALIŞTAYI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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