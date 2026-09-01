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Dörtyol'da TOFAŞ alevleri söndürüldü; can kaybı ve yaralanma yok

Dörtyol Yeniyurt Mahallesi'nde TOFAŞ marka otomobilde çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı; can kaybı ve yaralanma olmadı.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 09:17

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Dörtyol'da TOFAŞ alevleri söndürüldü; can kaybı ve yaralanma yok

dörtyol'da araçta yangın

Hatay'ın Dörtyol ilçesi Yeniyurt Mahallesi'nde bir TOFAŞ marka otomobilde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

müdahale ve soğutma çalışmaları:

Ekiplerin zamanında müdahalesiyle alevler kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının söndürülmesinin ardından bölgede kapsamlı soğutma çalışmaları gerçekleştirildi ve çevredeki güvenlik için gerekli emniyet tedbirleri alındı.

hasar ve ilk tespit:

Yangında otomobil zarar görürken, olayla bağlantılı başka bir can veya mal kaybı bildirilmedi. Yetkililer bölgedeki kontrolleri sürdürüyor ve yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme yapılacağı belirtildi.

DÖRTYOL’DA ÇIKAN ARAÇ YANGINI, EKİPLERİN MÜDAHALESİYLE CAN KAYBI VE YARALANMA YAŞANMADAN KONTROL...

DÖRTYOL’DA ÇIKAN ARAÇ YANGINI, EKİPLERİN MÜDAHALESİYLE CAN KAYBI VE YARALANMA YAŞANMADAN KONTROL ALTINA ALINDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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