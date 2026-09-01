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Babaeski'de lastiği kopan otomobil bariyerlere çarptı; sürücü yara almadan kurtuldu

Babaeski'de Müsellim köyü kavşağında seyir halindeki 06 RUP 15 plakalı otomobilin lastiği çıktı; sürücü İ.Ç. yara almadan kurtuldu, araçta maddi hasar oluştu.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 09:53

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Babaeski'de lastiği kopan otomobil bariyerlere çarptı; sürücü yara almadan kurtuldu

kaza ayrıntıları:

Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde Edirne-İstanbul kara yolu Müsellim köyü kavşağı mevkiinde seyir halindeki otomobilin lastiğinin kopması sonucu trafik kazası meydana geldi. Olayda sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesiyle araç kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Kazaya karışan aracın sürücüsü İ.Ç. olup, kaza esnasında araçta bulunan 06 RUP 15 plakalı otomobilde büyük çapta maddi hasar oluştu. Araçtan kopan parçalar ile lastik yola savruldu.

hasar ve yol durumu:

Çarpmanın etkisiyle otomobilde gözle görülür ölçüde hasar meydana geldi. Parçaların yola saçılması, olay yerinde geçici bir emniyet riski oluşturdu; kazanın ardından yol üzerinde araç parçaları ve kopan lastik bulundu.

sürücü durumu:

Kazada sürücü İ.Ç. yara almadan kurtuldu. Olayla ilgili olarak resmi kurumların ve yetkililerin değerlendirmesi ile hasarın tespiti yapıldı.

KIRKLARELİ&#039;NİN BABAESKİ İLÇESİNDE SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİLİN LASTİĞİNİN ÇIKMASI SONUCU MEYDANA...

KIRKLARELİ'NİN BABAESKİ İLÇESİNDE SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİLİN LASTİĞİNİN ÇIKMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA YARALANAN OLMADI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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