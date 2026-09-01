Kurtalan’da iki kuzenin trajik sonu: yolun karşısına geçerken hayatlarını kaybettiler

Kurtalan'da kaza:

Siirt'in Kurtalan ilçesi Çayırlı mevkiinde, Kurtalan-Batman kara yolunda meydana gelen kazada iki kuzenin yaşamını yitirdiği bildirildi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Yahya Cangir ve Caner Cangir'e, edinilen bilgilere göre iki otomobil çarptı. Kazada ağır yaralanan kuzenler, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza yerinde inceleme ve işlemler:

Olay yerine ulaşan ekiplerce ilk müdahale ve inceleme yapıldı; hayatını kaybedenlerin cenazeleri gerekli resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından yakınlarına teslim edildi. Yetkililer kazanın kesin nedenini ve kusurları belirlemek üzere soruşturmayı sürdürüyor.

Cenaze töreni ve taziye:

Yahya ve Caner Cangir için düzenlenen cenaze törenine aileleri ve yakınları katıldı. Tören sırasında duygusal anlar yaşanırken, iki kuzen gözyaşları arasında yan yana defnedildi. Olayla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor.

CANER CANGİR’İN HAYATINI KAYBETTİ.