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Didim'de gırgır teknelerine kapsamlı boy ve belge denetimi

Didim İlçe Tarım ekipleri gırgır teknelerini denetleyip balık boylarını ve nakil belgelerini kontrol etti; 2026-2027 hamsi kota uygulaması kapsamında.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 09:55

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EDİTÖR: Aslı Han

Didim'de gırgır teknelerine kapsamlı boy ve belge denetimi

Didim'de su ürünleri denetimleri sürüyor

Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ekibi, Didim açıklarında ve karaya çıkış noktalarında gırgır tekneleri ve su ürünleri nakil araçları üzerinde saha denetimleri gerçekleştirdi. Denetimlerde hem belgeler hem de ürünler sistematik şekilde kontrol edildi.

Denetimin kapsamı ve uygulama:

Gerçekleştirilen kontrollerde nakil araçlarındaki belge düzeni ve taşınan ürünlerin uygunluğu incelendi. Aynı zamanda teknelerde belge ve ürün kontrolleri yapılarak balıkçılara, ticari amaçlı su ürünlerini düzenleyen tebliğ hakkında bilgilendirme sunuldu.

Balık boyu ölçümleri ve bilgilendirme:

Denetimler sırasında yakalanan balıkların boyları tek tek ölçüldü ve mevzuata uygunluğa dikkat edildi. Ekipler, uygulamanın hem kayıt-takip hem de sürdürülebilir avcılık açısından önemine vurgu yaptı.

Denetimlerin aralıklı olarak devam edeceği belirtilirken, Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler paylaşıldı: "2026-2027 su ürünleri av sezonu için Hamsi Kota Uygulaması kapsamında denetimlerimiz başlamıştır. Sezonumuz bütün balıkçılarımıza hayırlı olsun".

AYDIN’IN DİDİM İLÇESİNDE SAHA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜREN İLÇE TARIM EKİPLERİNCE GIRGIR TEKNELERİ...

AYDIN’IN DİDİM İLÇESİNDE SAHA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜREN İLÇE TARIM EKİPLERİNCE GIRGIR TEKNELERİ DENETLENDİ, YAKALANAN BALIKLARIN BOY ÖLÇÜMLERİ YAPILDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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