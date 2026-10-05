Dolar 49,1586 +0,11%
Euro 55,0570 -0,37%
Bist 12.270,18 +0,00%
Altın Gram 6.612,59 +0,52%
EUR/USD 1,1197 -0,54%
Brent Petrol 101,54 -0,69%
--°

DPÜ'nin HİLAL takımı Teknofest 2026'da mesleki yetenek yarışmasını kazandı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nin HİLAL Takımı, TEKNOFEST 2026 Mesleki Yetenek Yarışması'nda 94,68 puanla Türkiye birincisi oldu.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 09:43

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Taylan Polat

DPÜ'nin HİLAL takımı Teknofest 2026'da mesleki yetenek yarışmasını kazandı

DPÜ, TEKNOFEST 2026 finallerinde önemli bir başarı elde etti

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ), TEKNOFEST 2026 finallerinde 13 takımla yer alarak ülke genelindeki mühendislik ve teknoloji yarışmalarında iddiasını sürdürdü. Üniversitenin Mesleki Yetenek Yarışması’nda mücadele eden HİLAL Takımı, finalde elde ettiği başarıyla Türkiye birinciliğine ulaştı.

HİLAL Takımı; makine mühendisi ve Malzeme Bilimi ve Mühendisliği yüksek lisans öğrencisi Özkan Kara, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi İclal Altınel ve Malzeme Bilimi ve Mühendisliği alanında doktora mezunu Dr. Ramazan Bayat üyelerinden oluştu. Final performansında takımın aldığı puan 94,68 olarak açıklandı.

Finalde istenen görevler ve değerlendirme ölçütleri:

Final aşamasında takımlardan kendilerine verilen teknik proje doğrultusunda tesisat sistemini kurmaları, ölçü ve kotları hassas şekilde uygulamaları, bağlantıları gerçekleştirmeleri ve sistemi basınç testiyle doğrulamaları istendi. Değerlendirmede teknik ölçü hassasiyeti, işçilik kalitesi, sızdırmazlık, iş sağlığı ve güvenliği ile raporlama gibi mühendislik kriterleri esas alındı.

Bu kapsamlı değerlendirme, yarışmanın hem teorik bilgi hem de uygulamalı mühendislik becerilerini birlikte sınadığını gösterdi. HİLAL Takımı'nın performansı, verilen teknik gereklilikleri eksiksiz ve hassasiyetle uygulama becerisini ortaya koydu.

Rektör Kızıltoprak'ın değerlendirmesi ve üniversitenin vizyonu:

DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, HİLAL Takımı’nın Türkiye birinciliğinin, farklı mühendislik disiplinlerinin ortak bir problem etrafında buluşmasının güçlü bir örneği olduğunu vurguladı. Kızıltoprak, başarının teorik bilginin uygulamalı mühendislik becerileriyle birleştirilmesinin somut sonucu olduğunu belirtti.

Rektör ayrıca elde edilen derecenin DPÜ'nün disiplinlerarası çalışma kültürünü ve nitelikli insan kaynağı yetiştirme vizyonunu ortaya koyduğunu ifade etti. Üniversitenin TEKNOFEST 2026'da 13 takımla yer alması, DPÜ'nün Millî Teknoloji Hamlesi'ne akademik bilgi ve yetkin personel katkısını göstermesi açısından önem taşıyor.

DPÜ HİLAL TAKIMI, TEKNOFEST 2026&#039;DA TÜRKİYE BİRİNCİSİ OLDU

DPÜ HİLAL TAKIMI, TEKNOFEST 2026'DA TÜRKİYE BİRİNCİSİ OLDU

Taylan Polat

Taylan Polat

 Teknoloji Editörü

Akıllı telefonlar, donanım incelemeleri, uzay araştırmaları ve savunma sanayii haberlerini yakından takip eden teknoloji editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kütahya'da cep saatinden duvar saatine uzanan 25 yıllık sessiz tutku
images

Teknofest Güneydoğu'da beş günlük teknoloji şöleni 1 milyon 300 bin kişiyi ağırl...
images

Erdemir, TEKNOFEST Güneydoğu'da çeliğin geleceğini gösterdi
images

Türk Yıldızları yağmura rağmen Malatya semalarına çıktı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kütahya'da organize sanayide servis güvenliği denetimi

Sokaktaki şaşkınlık kısa sürdü: yüksek gerilim telleri kontrollü şekilde yola indirildi

Aydın'da kapsamlı arama: Çember-144 ile 41 aranan yakalandı

Erzincan'da son prova: 15 yaş altı badminton millileri Norveç'e hazır

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Özcan Deniz kardeşinin hakaret davasında tanık olarak ifade verdi

Fas'ta başlayan öykü Buldan'da düğünle taçlandı

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp