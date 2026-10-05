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Yerli yazılıma katkı: lise öğrencilerinden Teknofest Pardus birinciliği

Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Teknofest 2026 Pardus Hata Yakalama ve Öneri yarışmasında Türkiye birincisi oldu.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 12:03

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EDİTÖR: Taylan Polat

Yerli yazılıma katkı: lise öğrencilerinden Teknofest Pardus birinciliği

Teknofest'te birincilik:

Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Teknofest 2026 kapsamında düzenlenen Pardus Hata Yakalama ve Öneri Yarışmasında Türkiye birinciliği elde etti.

Yarışma 30 Eylül - 4 Ekim 2026 tarihlerinde Şanlıurfa GAP Havalimanında gerçekleştirildi ve okul ekibi başarıyla kürsüye çıktı.

yarışmanın sonuçları ve önemi:

Okul yetkilileri, öğrencilerin yerli işletim sistemi Pardusa sundukları yenilikçi katkıların bu başarıda belirleyici olduğunu vurguladı. Elde edilen derece, okulun teknoloji eğitimindeki birikimini ve öğrencilerin uygulama becerilerini gösteriyor.

okulun açıklaması:

Müdür Figen Sönmez konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: “Öğrencilerimizin yerli işletim sistemimiz Pardus’a sundukları yenilikçi katkılar ve elde ettikleri bu anlamlı şampiyonluk için danışman öğretmenimizi ve geleceğin teknoloji lideri öğrencilerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz”.

Okul yönetimi, danışman öğretmene ve öğrencilere yönelik tebriklerini ileterek başarılarının sürmesini diledi.

BORSA İSTANBUL BAŞAKŞEHİR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ, TEKNOFEST KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN...

BORSA İSTANBUL BAŞAKŞEHİR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ, TEKNOFEST KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN PARDUS HATA YAKALAMA VE ÖNERİ YARIŞMASI’NDA TÜRKİYE BİRİNCİSİ OLDU.

Taylan Polat

Taylan Polat

 Teknoloji Editörü

Akıllı telefonlar, donanım incelemeleri, uzay araştırmaları ve savunma sanayii haberlerini yakından takip eden teknoloji editörü.

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