Şırnak'ta kayıp çocuk metruk bir evde bulundu

Şırnak merkeze bağlı Güneyce köyünde yaşayan 17 yaşındaki genç, dün sabah saat 11.00 sıralarında hayvanlarını otlatmak için evden ayrıldı. Gün boyu eve dönmeyen gencin yakınları, akşam saat 20.39'da durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi ve bölgeye arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

arama çalışmalarının detayları:

Bildirimin ardından Şırnak AFAD İl Müdürlüğü bölgeye 4 personel, 1 araç ve dron yönlendirdi. Arama çalışmalarına ayrıca Kumçatı Jandarma Karakolu ekipleri de katıldı. Ekipler, özellikle kullanılmayan yapıları, metruk binaları ve bölgedeki ulaşılabilir alanları hem karadan hem de dron desteğiyle havadan titizlikle inceledi.

çocuğun bulunma durumu:

Gece yürütülen arama sırasında ekipler, kayıp çocuğun olabileceği bölgeleri didik didik aradı. Yapılan kontroller sonucunda genç, eski ve kullanılmayan bir gecekondu içerisinde sağ ve uyur halde bulundu. Saatler süren endişeli bekleyiş, çocuğun bulunmasıyla sevince dönüştü ve ekipler tarafından gerekli ilk kontroller yapıldı.

Olayla ilgili arama kurtarma faaliyetleri, dron desteği ve koordineli saha çalışmasının sonucu başarıyla tamamlandı. Bulunan gencin durumu ekipler tarafından yakından takip edilirken, aileye ve bölgeye rahatlama hakim oldu.

Şırnak’ta 17 yaşındaki kayıp çocuk metruk evde sağ olarak bulundu