İmamoğlu'nun duruşma savunması sonrası yargı mensupları hakkında soruşturma

duruşmada öne çıkanlar:

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasının ikinci duruşmasının 35. gününde, iddianamede 'örgüt lideri' olarak yer alan tutuklu sanık Ekrem İmamoğlu savunma yaptı. Duruşma, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda gerçekleştirildi; Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, babası Hasan İmamoğlu ile oğlu Selim İmamoğlu duruşmada hazır bulundu.

savunmanın ana hatları:

İmamoğlu savunmasında, önceki beş yılda iştiraklerin Sayıştay denetim sayısının 5 iken kendi dönemlerinde bunun 82'ye çıktığını; savcılık soruşturmalarının daha önce sıfırken son beş yılda 26 kez soruşturma görüldüğünü ve toplamda 147 denetim ve teftiş yapıldığını söyledi. Bu denetimlerin kamu zararı tespit etmediğini vurguladı ve belediyenin çalışmalarına ilişkin eleştirilere karşı çıktı.

İddiaların bir suç örgütü varlığına işaret etmediğini söyleyen İmamoğlu, Cebeci Maden Sahası'na ilişkin kaçak hafriyat iddialarını da reddetti; maden ruhsatı ve döküm izninin İBB tarafından verilmediğini belirtti. Savunmasında, iddianamedeki 155 eylemden 69'unun rüşvet ve irtikap kapsamında gösterildiğini ancak somut olarak kimin cebine para girdiğinin, hangi hesaba paranın aktarıldığının tespit edilmediğini söyledi. İmamoğlu, eleştirilen projelerin arasında kreş, okul, cami, yurt, spor tesisi, otopark, cemevi, kamu binaları ve restorasyon çalışmaları ile parkların bulunduğunu, bunların İstanbul halkına kaldığını ifade etti.

hakaret iddiası ve soruşturma:

Öte yandan, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu'nun savunmasında kamu davasına esas soruşturmayı yürüten yargı mensuplarını hedef alan ifadeleri nedeniyle 'kamu görevlilerine görevi nedeniyle aleni hakaret' suçundan resen soruşturma başlattı. Başsavcılığın girişimi, duruşmada yapılan açıklamaların soruşturma konusu yapıldığını gösteriyor.

Duruşma, İmamoğlu'nun savunmasına devam edilmek üzere ertelendi ve bir sonraki oturum için süreç sürdürülecek. Mahkeme sürecinin ilerleyişi, savunma ve başsavcılığın adımlarıyla takip edilecek.

Ekrem İmamoğlu'nun savunmasında kullandığı ifadeler nedeniyle kamu görevlilerine aleni hakaret’ suçundan soruşturma başlatıldı