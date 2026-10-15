Dolar 49,4139 +0,08%
Euro 55,5438 +0,55%
Bist 12.070,17 -0,40%
Altın Gram 6.629,30 +1,58%
EUR/USD 1,1217 +0,54%
Brent Petrol 105,98 -0,08%
--°

Susurluk'ta sağanak altyapıyı zayıflattı, Çaylak köprüsü kullanım dışı kaldı

Susurluk'ta etkili sağanaklar Çaylak Köprüsü'nü çöktürdü; Balıkesir Büyükşehir ekipleri sevk edildi, köprü araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 19:39

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Susurluk'ta sağanak altyapıyı zayıflattı, Çaylak köprüsü kullanım dışı kaldı

Olayın gelişimi:

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde etkili olan aşırı yağışlar, ilçedeki altyapıda hasara yol açtı. Yağış sularının neden olduğu tahribat sonucu ilçede bulunan Çaylak Köprüsü'nde çökme meydana geldi. Çökme, köprünün taşıma kapasısı ve yüzeyinde belirgin zararlar oluşturdu.

Ulaşım ve ilk tedbirler:

Durumun bildirilmesinin ardından bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler, muhtemel bir tehlikenin önüne geçmek ve halkın güvenliğini sağlamak amacıyla çöken köprüyü araç ve yaya ulaşımına tamamen kapattı. Köprünün kapatılmasının ardından bölgedeki trafik akışı, kontrollü biçimde diğer alternatif güzergahlara yönlendirildi.

Ekiplerin, olay yerinde hasar tespit çalışmaları ve onarım planlaması için çalışmalara başlaması bekleniyor. Yetkililer, köprünün kullanıma açılabilmesi için yapılacak inceleme ve onarım çalışmalarının sonucuna göre yeni bir takvim açıklayacaklarını belirtti.

SUSURLUK&#039;TA AŞIRI YAĞIŞLAR ÇAYLAK KÖPRÜSÜ&#039;NÜ ÇÖKERTTİ

SUSURLUK'TA AŞIRI YAĞIŞLAR ÇAYLAK KÖPRÜSÜ'NÜ ÇÖKERTTİ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Beyaza bürünen köy: Bozçavuş'ta ceviz büyüklüğünde dolu
images

Tekstil çalışanlarının müdahalesiyle araç yangını kontrol altına alındı
images

Kayseri'de hunat mahallesindeki üçlü cinayet duruşmasında yıllar sonra ilk savun...
images

Kirazlık'ta dört araçlı zincirleme kaza: düğüne giden anne ve oğlu yaralandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Galatasaray Gençlerbirliği randevusu öncesi taktik prova yaptı

Gürsel Tekin parti içinde yeni koordinatör rolünü üstlendi

Beyaza bürünen köy: Bozçavuş'ta ceviz büyüklüğünde dolu

Tekstil çalışanlarının müdahalesiyle araç yangını kontrol altına alındı

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Reyhan Karaca iyilik için Bodrum'da sahneye çıkıyor

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Gece süren çalışmaların ardından 22 saat sonra ulaşıldı: Maltepe'de Hüseyin Özkurt'un cenazesi çıkarıldı

Kahta'da kavşakta çarpışma: 4 yaralı

Artvin'de köknar sakızı emekle toplanıyor; kilogramı 7.500-10.000 liraya kadar çıkıyor