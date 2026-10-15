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Diyarbakır Talaytepe'de arbede: iki kişi darp sonucu hastaneye sevk edildi

Diyarbakır Kayapınar Talaytepe Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi darp sonucu yaralandı; polis olayla ilgili inceleme başlattı.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 19:41

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Diyarbakır Talaytepe'de arbede: iki kişi darp sonucu hastaneye sevk edildi

Olayın seyri:

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesine bağlı Talaytepe Mahallesi'nde iki taraf arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Olayın şekli hakkında net bilgi paylaşılmazken, kavgada bazı kişilerin darp edildiği bildirildi.

Müdahale ve taşıma:

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalelerin ardından 2 kişi darp sonucu yaralanmış olarak hastaneye sevk edildi.

Soruşturma ve yetkililerin çalışması:

Olay yerinde görev yapan polis ekipleri, kavgayla ilgili inceleme başlattı. Yetkililer, olayın nedeni ve tarafların tespitine yönelik çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

DİYARBAKIR&#039;IN MERKEZ KAYAPINAR İLÇESİNDE İKİ TARAF ARASINDA ÇIKAN KAVGADA 2 KİŞİ DARP SONUCU...

DİYARBAKIR'IN MERKEZ KAYAPINAR İLÇESİNDE İKİ TARAF ARASINDA ÇIKAN KAVGADA 2 KİŞİ DARP SONUCU YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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