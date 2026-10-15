Akşam dumanları Hacı Musa Mahallesi'ni alarma geçirdi

Akşam saatlerinde çıkan yangın mahalleyi tedirgin etti:

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde, Hacı Musa Mahallesi'nde akşam saatlerinde bir müstakil evde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Evden yükselen dumanları gören mahalle sakinleri panikle sokağa döküldü.

Müdahale ve ekiplerin yönlendirilmesi:

Bölgeden gelen ihbar üzerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevlerin çevreye yayılmasını engellemeye çalıştı.

Evdeki durum ve soğutma çalışmaları:

Yangın sırasında evde kimsenin bulunup bulunmadığı belirsizliğini koruyor. Yetkililer, çevrede güvenlik önlemleri alırken, haberlerde evde soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

AFYONKARAHİSAR’IN ŞUHUT İLÇESİNDE AKŞAM SAATLERİNDE MÜSTAKİL BİR EVDE ÇIKAN YANGIN, MAHALLE SAKİNLERİNİN KORKU DOLU ANLAR YAŞAMASINA NEDEN OLDU.