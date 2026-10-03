Dronla tespit edilen 61 yaşındaki kadın ormanlık alanda bulundu

Arama çalışmaları:

Olay, Büyükorhan ilçesi Aktaş Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Fatma Aybey (61), 30 Eylül’de saat 14.30 sıralarında evinden çıktı ve dağlık araziye doğru ilerledi. Ailesi ve mahalle sakinleri, Aybey’den haber alınamayınca derhal arama başlattı.

Çalışmalar AFAD koordinasyonunda yürütüldü; jandarma ekipleri mahalledeki tüm güvenlik kameralarını inceledi, köy çevresi ve ormanlık alanlar tek tek tarandı.

Dron ve ekiplerin rolü:

Arama-kurtarma çabalarında 124 personel ve 24 araç görev aldı. Ekipler dron, İHA, termal dron, ATV ile arama köpeklerini kullandı. AFAD, JAK ve çok sayıda sivil arama kurtarma ekibi koordineli şekilde çalıştı.

Bulunma ve sağlık durumu:

Çalışmalar sırasında Aybey, dronla ormanlık alanda tespit edildi. Bölgeye yönlendirilen ekipler, köydeki bir çobanın yardımıyla Aybey’i bulunduğu yerden çıkardı. Aybey’in kayıp olduğu 3 gün boyunca köy arazisindeki meyve bahçelerinde meyve yiyerek hayatta kaldığı öğrenildi.

Genel sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen Aybey, tedbir amaçlı sağlık ekiplerine teslim edilerek Büyükorhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

3 GÜNDÜR KAYIP OLAN 61 YAŞINDAKİ KADIN DRON İLE BULUNDU (FATMA AYBEY)