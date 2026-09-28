Dronla yapılan aramayla kayıp 9 büyükbaş sağ salim bulundu

Dronla yapılan arama sonucu hayvanlar bulundu
Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde bir üreticiye ait 9 büyükbaş hayvanın kaybolması üzerine, Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri arama çalışmalarına başladı.
dron destekli arama çalışması:
Hayvanların bulunması ve güvenli şekilde üreticiye ulaştırılması amacıyla yürütülen çalışmalarda dron desteği sağlandı. Havadan gerçekleştirilen tarama sırasında kayıp hayvanların bulunduğu alan tespit edildi ve saha ekiplerine bildirildi.
bulunan hayvanların durumu:
Ekiplerin koordineli çalışması sonucunda 9 büyükbaş hayvanın tamamı sağ salim bulundu. Hayvanlar kontrol edilerek üreticiye teslim edildi.
üreticinin tepkisi:
Hayvanların bulunması üreticiye büyük sevinç yaşattı.
AFYONKARAHİSAR’IN SULTANDAĞI İLÇESİNDE KAYBOLAN 9 BÜYÜKBAŞ HAYVAN, DRON DESTEKLİ ARAMA ÇALIŞMASI SONUCU KISA SÜREDE BULUNDU.
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