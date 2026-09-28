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Dronla yapılan aramayla kayıp 9 büyükbaş sağ salim bulundu

Sultandağı'nda kaybolan 9 büyükbaş, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin dronla yaptığı taramayla kısa sürede bulunup üreticiye teslim edildi.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 11:48

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EDİTÖR: Aslı Han

Dronla yapılan aramayla kayıp 9 büyükbaş sağ salim bulundu

Dronla yapılan arama sonucu hayvanlar bulundu

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde bir üreticiye ait 9 büyükbaş hayvanın kaybolması üzerine, Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri arama çalışmalarına başladı.

dron destekli arama çalışması:

Hayvanların bulunması ve güvenli şekilde üreticiye ulaştırılması amacıyla yürütülen çalışmalarda dron desteği sağlandı. Havadan gerçekleştirilen tarama sırasında kayıp hayvanların bulunduğu alan tespit edildi ve saha ekiplerine bildirildi.

bulunan hayvanların durumu:

Ekiplerin koordineli çalışması sonucunda 9 büyükbaş hayvanın tamamı sağ salim bulundu. Hayvanlar kontrol edilerek üreticiye teslim edildi.

üreticinin tepkisi:

Hayvanların bulunması üreticiye büyük sevinç yaşattı.

AFYONKARAHİSAR’IN SULTANDAĞI İLÇESİNDE KAYBOLAN 9 BÜYÜKBAŞ HAYVAN, DRON DESTEKLİ ARAMA ÇALIŞMASI...

AFYONKARAHİSAR’IN SULTANDAĞI İLÇESİNDE KAYBOLAN 9 BÜYÜKBAŞ HAYVAN, DRON DESTEKLİ ARAMA ÇALIŞMASI SONUCU KISA SÜREDE BULUNDU.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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