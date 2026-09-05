Düğün konvoyunda makas atan üç sürücüye 149 bin lira idari ceza ve ehliyetlerine el konuldu

Düğün konvoyunda trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücüler yakalandı

Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ankara'da düzenlenen bir düğün konvoyunda makas atma ve tehlikeli şekilde araç kullanma şeklindeki ihlallerin tespiti için çalışma yürüttü. Görgü ve güvenlik kameraları ile yapılan incelemelerin ardından şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Yakalama ve uygulanan işlemler:

Yürütülen çalışmalar sonucu B.Y., B.K. ve N.K. isimli sürücüler gözaltına alındı. Üç sürücüye toplam 149 bin lira idari para cezası kesildi, araçları emniyet otoparkına çekildi ve ehliyetlerine el konuldu.

Adli sürecin yönlendirilmesi:

Şahısların emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Ankara’da düğün konvoyunda makas atan 3 sürücüye 149 bin lira ceza kesildi, ehliyetlerine el konuldu