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Düğün konvoyunda makas atan üç sürücüye 149 bin lira idari ceza ve ehliyetlerine el konuldu

Keçiören'de düğün konvoyunda makas atan B.Y., B.K. ve N.K.'ye toplam 149 bin lira ceza uygulandı; araçları bağlandı, ehliyetlere el konuldu.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 11:30

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Düğün konvoyunda makas atan üç sürücüye 149 bin lira idari ceza ve ehliyetlerine el konuldu

Düğün konvoyunda trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücüler yakalandı

Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ankara'da düzenlenen bir düğün konvoyunda makas atma ve tehlikeli şekilde araç kullanma şeklindeki ihlallerin tespiti için çalışma yürüttü. Görgü ve güvenlik kameraları ile yapılan incelemelerin ardından şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Yakalama ve uygulanan işlemler:

Yürütülen çalışmalar sonucu B.Y., B.K. ve N.K. isimli sürücüler gözaltına alındı. Üç sürücüye toplam 149 bin lira idari para cezası kesildi, araçları emniyet otoparkına çekildi ve ehliyetlerine el konuldu.

Adli sürecin yönlendirilmesi:

Şahısların emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Ankara’da düğün konvoyunda makas atan 3 sürücüye 149 bin lira ceza kesildi, ehliyetlerine el...

Ankara’da düğün konvoyunda makas atan 3 sürücüye 149 bin lira ceza kesildi, ehliyetlerine el konuldu

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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